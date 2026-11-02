قیمت طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت؛ این روند پس از کاهش بهای نفت در پی تشدید تلاش‌های میانجی‌گرانه در خاورمیانه و افت نگرانی‌ها درباره تورم رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بهای طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه، پس از افت هفته گذشته، افزایش یافت؛ این در حالی است که قیمت نفت در پی افزایش تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گرانه در خاورمیانه کاهش پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، نااطمینانی‌های مرتبط با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، نیز می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده باشد.

تا ساعت ۹:۰۱ صبح به وقت شرق آمریکا، بهای هر اونس طلا با رشد ۱.۴۸ درصدی به ۲ هزار و ۹۳۵ دلار و ۹۴ سنت رسید.

همچنین هر اونس نقره با افزایش ۳.۳ درصدی، ۵۰ دلار و ۸۲ سنت معامله شد.

در همین حال، بهای هر اونس پلاتین ۰.۶۴ درصد افزایش یافت و به یک‌هزار و ۴۴۵ دلار و ۳۶ سنت رسید؛ اما پالادیوم با افت ۰.۸۶ درصدی، به ۹۵۸ دلار و ۹۰ سنت در هر اونس کاهش پیدا کرد.

منبع: بریکینگ دِ نیوز

برچسب ها: قیمت طلا ، انتخابات آمریکا
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