مدیر آموزش مسابقات کوئرا، از دشواری سؤالات رقابت فرانت‌اند خبر داد و گفت: تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان موفق به پاسخ‌گویی به تمامی سؤالات نشده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- مسابقات برنامه‌نویسی فرانت‌اند با محوریت فناوری‌های HTML، CSS، JavaScript و React در حالی در جریان است که شرکت‌کنندگان در رقابتی فشرده و چالش‌برانگیز برای حل مسائل و ثبت بهترین عملکرد خود تلاش می‌کنند. با نزدیک شدن به دقایق پایانی مسابقه، هنوز هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان موفق به حل کامل تمامی سؤالات نشده‌اند و نتایج نهایی نیز همچنان در انتظار اعلام است.

علی پیشگر، مدیر آموزش مسابقات کوئرا و برگزارکننده مسابقات هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سطح رقابتی این رویداد گفت: «سطح مسابقه مطلوب و چالش‌های طراحی‌شده متنوع و نسبتاً دشوار هستند. شرکت‌کنندگان تاکنون توانسته‌اند بخشی از سؤالات را حل کنند، اما همچنان با مسائل مختلف مسابقه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تا این لحظه هیچ‌کس موفق به حل کامل تمامی سؤالات نشده است.

وی با اشاره به تنوع محور‌های فنی این رقابت افزود: سؤالات مسابقه حوزه‌های مختلف توسعه فرانت‌اند، از جمله HTML، CSS، JavaScript و React را پوشش می‌دهند و شرکت‌کنندگان باید توانایی‌های فنی خود را در مواجهه با چالش‌های متنوع این حوزه به نمایش بگذارند.

پیشگر همچنین درباره زمان‌بندی مسابقه اظهار کرد: زمان برگزاری مسابقه تاکنون یک‌بار تمدید شده و تمدید دیگری در برنامه نیست. پیش‌بینی می‌کنیم شرکت‌کنندگان در فرصت باقی‌مانده بتوانند سؤالات بیشتری را با موفقیت حل کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، انتظار می‌رود نتایج نهایی مسابقات طی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه آینده مشخص شود؛ رقابتی که علاوه بر سنجش دانش فنی شرکت‌کنندگان، فرصتی برای ارزیابی مهارت حل مسئله و توانمندی عملی آنها در توسعه رابط کاربری و برنامه‌نویسی وب فراهم کرده است.

برچسب ها: برنامه نویسی ، هوش مصنوعی ، المپیک
خبرهای مرتبط
‎آغاز ثبت‌نام مسابقات ملی برنامه‌نویسی و رباتیک دانش‌آموزی کیدکد
برترین‌های برنامه‌نویسی المپیک فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان جذب می‌شوند
مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش خواص شلغم با استفاده از عسل + فیلم
سایه سنگین کنکور مانع تحقق تربیت تمام‌ساحتی است
هشدار دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره خطرات نصب برنامک‌های متفرقه + فیلم
از مقاله‌محوری تا مسئله‌محوری؛ بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول راهبردی
تمرکز دانشگاه آزاد بر توسعه آموزش در ۱۲ استان محروم از دسترسی به اینترنت
آموزش و پرورش میراث علمی ایران، زیربنای هویت دانش‌آموزان است
تاخیر ۱۰ ماه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات تصویربرداری
بنیاد ملی نخبگان در مسیر حمایت از ایده‌های جسورانه؛ برنامه «رویای علمی ایران» توسعه می‌یابد
المپیک فناوری در مسیر جهانی‌شدن؛ استقبال بی‌سابقه تیم‌های بین‌المللی + فیلم
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش: میدان‌داری نوجوانان کلید حل مشکلات کشور است
آخرین اخبار
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش: میدان‌داری نوجوانان کلید حل مشکلات کشور است
المپیک فناوری در مسیر جهانی‌شدن؛ استقبال بی‌سابقه تیم‌های بین‌المللی + فیلم
تاخیر ۱۰ ماه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات تصویربرداری
آموزش و پرورش میراث علمی ایران، زیربنای هویت دانش‌آموزان است
بنیاد ملی نخبگان در مسیر حمایت از ایده‌های جسورانه؛ برنامه «رویای علمی ایران» توسعه می‌یابد
از مقاله‌محوری تا مسئله‌محوری؛ بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول راهبردی
تمرکز دانشگاه آزاد بر توسعه آموزش در ۱۲ استان محروم از دسترسی به اینترنت
افزایش خواص شلغم با استفاده از عسل + فیلم
هشدار دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره خطرات نصب برنامک‌های متفرقه + فیلم
سایه سنگین کنکور مانع تحقق تربیت تمام‌ساحتی است
بهبود کیفیت صدا در گوشی اندروید در ۵ مرحله
روسیه یک آکادمی بین‌المللی فضایی تأسیس می‌کند
رقابت نفس‌گیر برنامه‌نویسان در مسابقات المپیک فناوری
یک خطر پنهان برای سلامتی در چای کیسه‌ای
آیا هوش مصنوعی به آینده ریاضیدانان پایان خواهد داد؟
آمادگی ناسا برای آزمایش موشک مأموریت «آرتمیس ۳» روی سکوی پرتاب
تأثیر تخم‌مرغ بر سلامت قلب: آیا مقدار مصرف مهم است یا به روش طبخ؟
عدم کمبود دارو‌های بیمارستان‌ها/ تامین دارو از مسیر‌های مختلف + فیلم
پیامدهای سوختگی ممکن است سال‌ها پس از وقوع حادثه بروز کند
دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو