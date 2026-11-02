باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- مسابقات برنامه‌نویسی فرانت‌اند با محوریت فناوری‌های HTML، CSS، JavaScript و React در حالی در جریان است که شرکت‌کنندگان در رقابتی فشرده و چالش‌برانگیز برای حل مسائل و ثبت بهترین عملکرد خود تلاش می‌کنند. با نزدیک شدن به دقایق پایانی مسابقه، هنوز هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان موفق به حل کامل تمامی سؤالات نشده‌اند و نتایج نهایی نیز همچنان در انتظار اعلام است.

علی پیشگر، مدیر آموزش مسابقات کوئرا و برگزارکننده مسابقات هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سطح رقابتی این رویداد گفت: «سطح مسابقه مطلوب و چالش‌های طراحی‌شده متنوع و نسبتاً دشوار هستند. شرکت‌کنندگان تاکنون توانسته‌اند بخشی از سؤالات را حل کنند، اما همچنان با مسائل مختلف مسابقه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تا این لحظه هیچ‌کس موفق به حل کامل تمامی سؤالات نشده است.

وی با اشاره به تنوع محور‌های فنی این رقابت افزود: سؤالات مسابقه حوزه‌های مختلف توسعه فرانت‌اند، از جمله HTML، CSS، JavaScript و React را پوشش می‌دهند و شرکت‌کنندگان باید توانایی‌های فنی خود را در مواجهه با چالش‌های متنوع این حوزه به نمایش بگذارند.

پیشگر همچنین درباره زمان‌بندی مسابقه اظهار کرد: زمان برگزاری مسابقه تاکنون یک‌بار تمدید شده و تمدید دیگری در برنامه نیست. پیش‌بینی می‌کنیم شرکت‌کنندگان در فرصت باقی‌مانده بتوانند سؤالات بیشتری را با موفقیت حل کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، انتظار می‌رود نتایج نهایی مسابقات طی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه آینده مشخص شود؛ رقابتی که علاوه بر سنجش دانش فنی شرکت‌کنندگان، فرصتی برای ارزیابی مهارت حل مسئله و توانمندی عملی آنها در توسعه رابط کاربری و برنامه‌نویسی وب فراهم کرده است.