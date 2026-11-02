باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در چین، ورزشکاران دسته ۸۵ کیلوگرم به روی تخته رفتند.

در این دسته عبدالله بیرانوند و میر مصطفی جوادی دو ملی‌پوش کشورمان نیز حضور داشتند و هیچ کدام موفق به کسب مدال نشدند.

بیرانوند که در یک‌ضرب با رکورد ۱۷۰ کیلوگرم در رده پنجم ایستاده بود، در دو ضرب ابتدا وزنه ۱۹۳ کیلوگرمی را مهار کرد، اما دو بار پیاپی مقابل وزنه‌های ۱۹۹ و ۲۰۰ کیلوگرمی ناکام ماند و با همان ۱۹۳ کیلوگرم در رده هجدهم قرار گرفت. بیرانوند در مجموع نیز با ۳۶۳ کیلوگرم رتبه نهم را به خود اختصاص داد.

همچنین جوادی که در یک‌ضرب با ۱۶۰ کیلوگرم پانزدهم شده بود، در دو ضرب فقط وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را بالای سر برد و پس از آن مقابل وزنه‌های ۲۰۳ و ۲۰۴ کیلوگرمی ناکام بود و با همان ۲۰۰ کیلوگرم در رده دهم ایستاد. جوادی در مجموع با رکورد ۳۶۰ کیلوگرم در رده سیزدهم قرار گرفت.