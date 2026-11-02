مأمور پلیس مرزبانی سیستان و بلوچستان به اتهام ضرب و شتم یک شهروند در پایانه مرزی میلک با صدور قرار تأمین کیفری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید علی‌پور باغی اظهار کرد: پس از انتشار کلیپ مربوط به برخورد نامناسب مأمور مرزبانی با یک شهروند؛ بلافاصله موضوع در دستور کار دادسرای نظامی ناحیه زابل قرار گرفت و پس از بررسی‌ قضایی، مأمور متخلف /امروز/ بازداشت و روانه بازداشتگاه شد.

وی افزود: همچنین برای فرمانده مستقیم این مأمور نیز قرار تأمین کیفری متناسب صادر شده است و در استیفای حقوق عامه، موضوع با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد.

رییس دادسرای نظامی ناحیه زابل با بیان اینکه نیروهای پلیس مرزبانی متعهد و قانون‌مدار هستند، تأکید کرد: اقدام فردی این مأمور به‌هیچ‌ وجه نافی خدمات ارزنده مرزبانان نیست اما دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه رفتار خارج از ضوابط قانونی و مغایر با کرامت انسانی برخورد قانونی می‌کند.

برخورد قانونی با مأمور متخلف و ضرورت حفظ کرامت شهروندان

در همین پیوند علیرضا شهرکی فرماندار شهرستان مرزی هیرمند نیز با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون برای همه افراد گفت: هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و در صورت بروز تخلف از سوی هر فردی، باید مطابق ضوابط قانونی با وی برخورد شود.

وی افزود: فرمانداری هیرمند بلافاصله پس از اطلاع و برخورد با شهروند در پایانه مرزی میلک، با مسوولان قضایی و فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان تماس گرفته و موضوع برای بررسی و رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.

رییس شورای تامین هیرمند با تأکید بر لزوم رعایت شأن و کرامت انسانی در برخورد با شهروندان اظهار کرد: حفظ حرمت و کرامت انسان‌ در هر شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌گونه تخلف یا خطایی نمی‌تواند توجیهی برای رفتار خارج از چارچوب قانون و برخورد نامناسب با مردم باشد.

شهرکی خاطرنشان کرد: رسیدگی به چنین مواردی باید از مسیر قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان، با فرد متخلف نیز مطابق قانون برخورد شود.