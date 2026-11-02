معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که هیچ اطمینانی به این سلطه‌گر‌ها نداریم، گفت: پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها به ایران مخابره می‌شود، حاکی از پذیرش پیروزی ما است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ در نخستین همایش پیشتازان نوآوری شستا، با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از نوآوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: نوآوری یکی از نیاز‌های ضروری کشور است و برای تحقق آن باید جسارت داشت، مسئولیت پذیرفت و ایده‌های جدید را بدون بررسی رد نکرد.

وی افزود: دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید ریسک‌پذیر باشند، به ایده‌های نوآورانه احترام بگذارند و از آنها حمایت کنند. در قوانین و مقررات کشور نیز باید ریسک بزرگ حمایت از ایده‌های نوآورانه پذیرفته شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان باید از جسارت نوآوری حمایت کرد، هزینه داد و انتظار نداشت که نتایج آن در کوتاه‌مدت حاصل شود.

نوآوری باید به افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی منجر شود

عارف با بیان اینکه پذیرش ریسک سنجیده از الزامات نوآوری است، گفت: افزایش بهره‌وری باید معیار اصلی نوآوری باشد و هر ایده نوآورانه نیز باید مسیر عملیاتی مشخصی داشته باشد.

وی افزود: دستاورد‌های نوآوری نباید به یک حوزه محدود بماند، بلکه لازم است تجربه‌ها و نتایج موفق در بخش‌های دیگر نیز تکثیر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نوآوری در بخش انرژی تأکید کرد: نوآوری در این حوزه باید به حفظ تولید و کاهش مصرف منجر شود.

وی ادامه داد: هیچ راهی جز حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه نداریم و باید با نگاهی بلندمدت، نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها را دنبال کنیم.

انتقاد عارف از کم‌توجهی به تحقیق و توسعه در صنعت خودرو

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از جایگاه حاشیه‌ای تحقیق و توسعه در بخش صنعت، خودروسازی را نمونه‌ای از پیامد‌های این رویکرد دانست و گفت: صنعت خودروسازی ایران یک سال زودتر از کره جنوبی، یعنی در سال ۱۳۴۶، تولید خودرو را آغاز کرد، اما اکنون با مقایسه صنعت خودروسازی دو کشور، تفاوت‌ها آشکار است.

عارف افزود: ما در تمام این سال‌ها مونتاژکار خوبی بوده‌ایم، اما در مونتاژ، تحقیق جایگاهی ندارد و به همین دلیل تحقیق و توسعه در صنعت به بخشی حاشیه‌ای تبدیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر این رویکرد، حمایت از نوآوری و تولید دانش بومی را از الزامات پیشرفت صنعتی کشور برشمرد.

تولید علم بومی و علمی‌شدن زبان فارسی از اهداف راهبردی کشور است

عارف در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت روز ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز اظهار کرد: دانش‌آموزان سرمایه ارزشمند معنوی کشور هستند و باید از سال‌های نخست تحصیل، به تربیت کودکان و نوجوانان متناسب با اولویت‌های علمی و فناورانه کشور توجه جدی‌تری شود.

وی افزود: توسعه علم و فناوری‌های پیشرفته، بر اساس رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب، اولویت نخست کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر توسعه علم و فناوری، به‌ویژه پس از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ساله، گفت: انتظار ایشان فراتر از دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌ای در علم و فناوری بود و بر علمی‌شدن زبان فارسی تأکید داشتند.

عارف توضیح داد: زبان فارسی زمانی به زبان علمی جهان تبدیل می‌شود که دستاورد‌های دانشمندان ایرانی چنان اهمیت داشته باشد که پژوهشگران سایر کشور‌ها برای مطالعه آن دستاورد‌ها ناچار به مراجعه به منابع فارسی‌زبان شوند.

وی تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را از دیگر راهبرد‌های مورد تأکید رهبر شهید انقلاب دانست و افزود: تأکید ایشان این بود که در کنار استفاده از علم و فناوری دیگران، باید تولید علم بومی داشته باشیم تا صرفاً مصرف‌کننده دانش تولیدشده در سایر کشور‌ها نباشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: تکیه اصلی برای تحقق این راهبرد، مزیت مهم کشور یعنی نیروی انسانی و دانشمندان جوان ایرانی بود.

دستاورد‌های علمی کشور در جنگ‌های اخیر نقش تعیین‌کننده داشت

عارف با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش اظهار کرد: سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی هیچ‌گاه به میزان مورد انتظار تأمین نشده است، اما همین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز موجب پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری شده است.

وی افزود: این دستاورد‌های علمی و فناورانه، پایه پیروزی کشور در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بود.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: نوآوری راهکار تحقق راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب است و باید این مسیر را جدی‌تر دنبال کنیم و برای دستیابی به نتایج آن، نگاه بلندمدت داشته باشیم.

آمریکا هم‌زمان با تهدید ایران، از طریق واسطه‌ها پیام می‌فرستد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آنچه توطئه‌های استکبار پس از اشغال لانه جاسوسی خواند، اظهار کرد: آمریکا در حال حاضر با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی خود، برای کشور ما شاخ‌وشانه می‌کشد، اما هم‌زمان از طریق واسطه‌ها برای ایران پیام ارسال می‌کند و برتری ما را می‌پذیرد.

عارف افزود: با این حال، ما هیچ اطمینانی به این سلطه‌گر در حال اضمحلال نداریم.

نتایج رویکرد نوآورانه شستا باید در ماه‌های آینده ارزیابی شود

عارف با قدردانی از مجموعه شستا برای برگزاری نخستین دوره نشان پیشتازان نوآوری گفت: نوآوری در شستا در واقع بیانگر مسئولیت همه ما در قبال معیشت مردم است.

وی افزود: نتایج نگرش جدید و نوآورانه در شستا باید در چند ماه آینده مشاهده شود و لازم است ارزیابی‌های لازم در این زمینه انجام گیرد.

احتمال تشکیل ستاد نوآوری برای تدوین برنامه دوساله دولت

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه نوآوری اظهار کرد: شاید لازم باشد ستادی برای نوآوری تشکیل شود.

عارف افزود: باید با همفکری نخبگان در این زمینه اقدام کنیم تا برنامه نوآوری دولت برای دو سال آینده مشخص شود و گام‌های اولیه برای دستیابی به اهداف بلندمدت برداشته شود.

در نخستین همایش پیشتازان نوآوری شستا، نشان «پیشتازان نوآوری شستا» با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت و مدیرعامل شستا رونمایی شد و از برگزیدگان حوزه نوآوری در مجموعه شستا تقدیر به عمل آمد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: عارف ، شرایط جنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
مخاطرات بعد از پیام‌ها را هم در نظر بگیرید تجربه
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
با ارسال چند پیام پیروز شدیم!!! آقای عارف واقعا این قدر پیروزی آسان بدست اومد.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۱۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
سلام
سیاسی و نظامی مراقب ترور و حمله باشن . الان موقع رو دست خوردن نیست .
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
داش عارف جوجه رو آخر پاییز میشمارند.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
آره اولم پیروز بودیم
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
آقای عارف!
این حرف ها بعد از انتخابات میاندوره ای امریکا زده بشه نه الان !
بگذارید جمهوری خواهان شکست بخورند !
برای تنفس آنها اکسیژن پمپاژ نکنید !
۳
۸
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