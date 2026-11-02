باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از توقف روند رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: میانگین مصرف بنزین کشور تا پایان مهرماه روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تقریباً هیچ رشدی نداشته است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته به‌طور متعارف سالانه حدود ۶ درصد رشد مصرف بنزین ثبت می‌شد.

وی با اشاره به روند کاهشی مصرف بنزین در آبان‌ماه اظهار کرد: در ۱۰ روز نخست آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، مصرف بنزین کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک‌دهم درصد کاهش نیافته، بلکه طبق آمار ارائه‌شده، این کاهش به یک‌دهم درصد نیست و معادل ۱.۲ درصد کاهش ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه توقف رشد مصرف بنزین اتفاق مثبتی در حوزه مدیریت مصرف سوخت به شمار می‌رود، افزود: در هفت ماه نخست امسال، رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صفر رسید و در ۱۰ روز ابتدایی آبان‌ماه نیز این روند از صفر به منفی ۱.۲ درصد تغییر کرد.

وی با تأکید بر اینکه این دستاورد حاصل اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف بنزین است، تصریح کرد: مجموعه اقداماتی که در این زمینه انجام شده، چه در بخش سیاست‌های قیمتی و چه در بخش اقدامات غیرقیمتی، در کنترل مصرف و جلوگیری از رشد متعارف سالانه بنزین مؤثر بوده است.

افزایش ۹۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های CNG

وی در ادامه درباره وضعیت تأمین گاز جایگاه‌های CNG و مطالبات جایگاه‌داران گفت: در سال‌های گذشته، محدودیت و قطع گاز جایگاه‌های CNG در دوره اوج مصرف بسیار محدود بود و معمولاً تنها در برخی روزهای خاص و در چند شهر، به‌ویژه در مناطق شمالی و شمال‌غربی کشور، اتفاق می‌افتاد.

وی افزود: در سال گذشته نیز میزان محدودیت تأمین گاز جایگاه‌های CNG بسیار ناچیز بود و در برخی موارد به نیم‌روز در یکی دو شهر هم نمی‌رسید؛ بنابراین ضریب پایداری تأمین گاز این جایگاه‌ها تاکنون تقریباً ۱۰۰ درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به حمایت‌های دولت از جایگاه‌های CNG اظهار کرد: امسال اتفاق خوبی در حوزه حمایت از این بخش رخ داده و برای نخستین‌بار حق‌العمل جایگاه‌های CNG با افزایش ۹۰ درصدی همراه شده است؛ به‌طوری که حق‌العمل‌های سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۵ با این میزان افزایش محاسبه شده و پرداخت مطالبات مربوط نیز در حال انجام است.

عرضه LPG در چهار شهر کشور؛ صدور مجوز احداث ۴۵ جایگاه

وی همچنین درباره توسعه عرضه LPG به خودروها گفت: در حال حاضر در شهرهای تهران، تبریز، ارومیه و شاهرود جایگاه‌هایی فعال هستند که LPG را به خودروها عرضه می‌کنند و نرخ عرضه این سوخت نیز بر اساس مصوبه موجود، لیتری سه هزار تومان است.

وی ادامه داد: سال گذشته برای احداث ۴۵ جایگاه LPG مجوز صادر کردیم که از این تعداد، ۱۰ جایگاه آماده بهره‌برداری هستند. همچنین کاربرگ مربوط به این مجوز در درگاه ملی مجوزها تعریف شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این درگاه و بر اساس دستورالعمل موجود، درخواست احداث و دریافت مجوز جایگاه LPG را ثبت کنند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین حق‌العمل جایگاه‌های LPG بیان کرد: برای تعیین میزان حق‌العمل این جایگاه‌ها باید مصوبه مربوط اخذ شود و کارگروهی در حال بررسی این موضوع است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پایان با اشاره به موضوع حمل‌ونقل LPG گفت: موضوع هزینه حمل این فرآورده از پالایشگاه تا محل تأسیسات و همچنین از تأسیسات تا جایگاه نیز از جمله مواردی است که در حال بررسی و پیگیری قرار دارد.

صرفه‌جویی ۱۵ همتی با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین در کرمان

در ادامه این برنامه عبدالحسین همتی سراپرده، عضو هیئت‌رئیسه و دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از کاهش نزدیک به ۶۰ میلیون لیتری مصرف بنزین در استان کرمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت خبر داد و گفت: اجرای این طرح از اوایل مردادماه آغاز شده و تاکنون توانسته است مصرف بنزین استان را حدود ۱۲ درصد کاهش دهد.

وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح اظهار کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده تا پایان ماه گذشته، مصرف بنزین استان کرمان در مقایسه با دوره قبل، نزدیک به ۶۰ میلیون لیتر کاهش داشته است که با در نظر گرفتن ارزش هر لیتر بنزین در حدود ۹۰ سنت تا یک دلار، ارزشی معادل ۵۵ تا ۶۰ میلیون دلار دارد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: ارزش این میزان صرفه‌جویی معادل حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از آن در حوزه اجرای طرح کالابرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همتی سراپرده با بیان اینکه پیشنهادهایی برای اختصاص بخشی از منابع حاصل از صرفه‌جویی به توسعه استان نیز مطرح شده است، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت بخشی از منابع حاصل از این صرفه‌جویی را به پروژه‌های عمرانی همان استان اختصاص دهد تا علاوه بر ایجاد انگیزه و مشوق برای مردم، شهروندان نیز آثار مثبت همکاری خود در مدیریت مصرف سوخت را در توسعه منطقه مشاهده کنند.

وی با تأکید بر آثار اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح ادامه داد: کاهش مصرف بنزین علاوه بر صرفه‌جویی در منابع کشور، از نظر زیست‌محیطی نیز آثار مثبتی دارد. همچنین در مدت اجرای طرح، مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) در استان کرمان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و در برخی روزها میزان رشد مصرف این سوخت به ۶۰ درصد نیز رسیده است.

۸۵ درصد مردم بدون مشکل از طرح مدیریت مصرف سوخت عبور کردند

دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نحوه اجرای طرح و میزان همراهی مردم اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد شهروندان در اجرای این طرح با مشکل خاصی مواجه نشدند و تنها حدود ۱۵ درصد از افراد به دلیل شرایط خاص، از جمله مسائل پزشکی، سفر به شهرهای دیگر یا شرایط شغلی مانند معلمان، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند.

وی افزود: برای کاهش مشکلات این گروه‌ها نیز تمهیداتی در نظر گرفته شد و تلاش شد با اختصاص سهمیه متناسب با مسافت طی‌شده، از جمله در نظر گرفتن حدود ۸ تا ۱۰ لیتر سوخت به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، نیازهای ضروری این افراد تأمین شود.

همتی سراپرده با بیان اینکه در طراحی و اجرای طرح تلاش شده است جوانب مختلف زندگی مردم در نظر گرفته شود، تصریح کرد: هدف این بوده که اجرای طرح کمترین تبعات را برای شهروندان داشته باشد و در عین حال امکان مدیریت و کنترل مصرف سوخت فراهم شود.

طراحی سامانه برای رصد مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق

وی از طراحی سامانه‌ای برای مدیریت و رصد دقیق‌تر مصرف سوخت خبر داد و گفت: سامانه‌ای در این زمینه طراحی شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی گسترده‌تری درباره آن انجام خواهد شد. از طریق این سامانه می‌توان میزان سوخت‌گیری خودروها و الگوی مصرف آنها را بررسی کرد تا مشخص شود مصرف سوخت در چارچوب نیازهای عادی خودرو انجام شده یا احتمال سوءاستفاده و قاچاق وجود دارد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: برای مثال، در مواردی که فردی در یک جایگاه با اتمام سهمیه مواجه می‌شود و از طریق مسافران یا روش‌های دیگر اقدام به تأمین سوخت می‌کند، امکان بررسی میزان و نحوه سوخت‌گیری وجود خواهد داشت. این اطلاعات می‌تواند به تشخیص الگوی واقعی مصرف و جلوگیری از تخلفات کمک کند و در نهایت میزان نارضایتی مردم از اجرای طرح را به حداقل برساند.

وی با اشاره به استقبال سایر استان‌ها از تجربه کرمان بیان کرد: نتایج اجرای طرح در استان کرمان نسبتاً مطلوب بوده و صف‌های سوخت‌گیری نیز عملاً برطرف شده است. همین نتایج موجب شده است ۱۱ استان دیگر برای اجرای این طرح پیگیری و اعلام آمادگی کنند.

برنامه‌ریزی برای دوگانه‌سوز کردن یک میلیون خودرو

همتی سراپرده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه توسعه خودروهای دوگانه‌سوز اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است در یک بازه زمانی حدود یک تا یک‌ونیم ساله، با تأمین منابع مورد نیاز، یک میلیون خودرو به خودروهای دوگانه‌سوز مجهز شوند.

وی افزود: تاکنون حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در این طرح دوگانه‌سوز شده‌اند و برای ادامه مسیر نیز برنامه‌ریزی شده است که حدود ۵۵۰ تا ۵۸۰ هزار دستگاه دیگر در یک سال آینده به این ظرفیت اضافه شوند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین با اشاره به مطالبات فعالان این حوزه گفت: موضوع مطالبات مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز مطرح بوده که رقم آن حدود چهار همت اعلام شده است و بر اساس اعلام صورت‌گرفته در جلسه امروز، خبرهایی درباره پیگیری و پرداخت این مطالبات منتشر شده است.