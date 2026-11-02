باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز اظهار کرد: عملیات اجرایی کشت محصولات پاییزه (شتوی) سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در اراضی کشاورزی این شهرستان با محوریت نظارت تخصصی کارشناسان پهنه و توزیع نهاده‌های استاندارد به ویژه ۴۰۰ تن انواع بذور گندم اصلاح شده به‌طور رسمی جریان یافت.

او، بر اهمیت رعایت تقویم زراعی تأکید و اظهار کرد: با توجه به تنوع اقلیمی این شهرستان شامل مناطق سردِ معتدل و معتدل، بازه زمانی کشت محصولات شتوی از بیست‌وپنجم شهریور ماه با کشت دانه روغنی کلزا کلید خورده است و تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت.

میرزایی با اشاره به مصوبات نخستین جلسه ستاد زراعت شهرستان شیراز افزود: به‌منظور دستیابی به اهداف ابلاغی، همه برنامه‌ها و سهمیه‌های استانی به تفکیک به مراکز خدمات ابلاغ و میان کارشناسان پهنه تقسیم شده است تا ضمن نظارت مستمر بر فرآیند کاشت، راهنمایی‌های فنی لازم به کشاورزان ارائه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با تشریح آمار تفکیکی کشت محصولات شتوی تا تاریخ تنظیم خبر، تصریح کرد: فرآیند کاشت در همه زیربخش‌ها مطابق برنامه در جریان است؛ به طوری که در بخش گندم آبی از مجموع سطح ابلاغی ۹۲۰۰ هکتار، تاکنون ۸۳۰ هکتار با به‌کارگیری ارقام اصلاح‌شده نظیر پیشگام، سیروان، حیدری، سارنگ، ترابی و طلایی زیر کشت رفته است.

او اضافه کرد: در بخش گندم دیم نیز از سطح ابلاغی ۲۵ هزار هکتار، ۴ هزار و ۵۵۵ هکتار با استفاده از ارقام آذر ۲، باران، هشترود، همتا، صدرا و کلیدری کشت شده است. در خصوص جو آبی از سهمیه ابلاغی ۵ هزار هکتار، تاکنون ۱۷۰ هکتار با ارقام جلگه، ریحان و بهمن و در بخش جو دیم از سطح ابلاغی ۱۱ هزار هکتار، ۶۵۰ هکتار با ارقام سرارود و ارقام محلی زیر کشت رفته است.

میرزایی بیان کرد: در بخش کشت دانه روغنی کلزا که پیشتاز کشت پاییزه بوده، با استقبال مطلوب کشاورزان و فراتر از سهمیه ابلاغی ۵۰ هکتاری، تاکنون ۶۵ هکتار با استفاده از ارقام نپتون و هیدرومل کاشته شده است.

۷ عامل توزیع مجاز نهاده‌های کشاورزی در شیراز فعال است

سید کیانوش موسوی مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز نیز در همین ارتباط بر پشتیبانی از کشاورزان تاکید کرد و گفت: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از دغدغه‌های اصلی این مدیریت بوده و به همین جهت ۷ عامل مجاز توزیع، شامل شرکت‌های تعاونی روستایی و بخش خصوصی، در شهرستان فعالیت دارند و نسبت به تامین بذور مورد نیاز از شرکت‌های معتبر درون و برون‌استانی اقدام می‌کنند.

او افزود: عملیات حمل و توزیع نهاده‌های مذکور در میان بهره‌برداران با نظارت دقیق کارشناسان ادامه دارد.

مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، از کشاورزان و بهره‌برداران درخواست کرد: با توجه به فراهم بودن بذر، کود و خدمات مشاوره‌ای کارشناسان پهنه، ضمن رعایت اصول کشاورزی حفاظتی و تناوب زراعی، نسبت به تکمیل عملیات کشت خود در بازه زمانی تعیین‌شده مناسب اقدام کنند.

موسوی ادامه داد: با توجه به الگو‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های مؤثر در پاییز، آغاز عملیات خاک‌ورزی، شخم به‌موقع و تسطیح اراضی پیش از شروع بارندگی‌های اصلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ رطوبت خاک، سبز شدن یکنواخت مزرعه و نهایتاً افزایش عملکرد در واحد سطح دارد.

مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز افزود: به کشاورزان توصیه می‌شود با تجهیز اراضی به ادوات نوین خاک‌ورزی حفاظتی، ضمن حفظ بقایای گیاهی پارسال، از فرسایش خاک جلوگیری کرده و شرایط بهینه‌تری را برای جوانه زدن بذر فراهم کنند.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز