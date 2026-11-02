رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور گفت: طرح کنترل «جناقی‌ها» در ۸ بزرگراه تهران برای جلوگیری از بی‌نظمی خودرو‌های خارج از صف و کاهش تصادفات در خروجی‌ها اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سرهنگ شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور در تشریح اهداف اجرای طرح کنترل «جناقی‌ها» اظهار داشت: این طرح در حال حاضر در ۸ نقطه کلیدی از بزرگروه‌های شهر تهران در حال اجراست. هدف اصلی از اجرای این طرح، ساماندهی تردد و پیشگیری از اقدام برخی رانندگان متخلف است که قصد دارند خارج از صف و به صورت غیرمجاز، خود را به ابتدای خروجی بزرگراه‌ها برسانند. به گزارش خبرنگار انتظامی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور در تشریح اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: طرح کنترل نقاط جناقی در حال حاضر در ۸ نقطه کلیدی از بزرگروه‌های شهر تهران در حال اجراست. هدف اصلی از اجرای این طرح، ساماندهی تردد و پیشگیری از اقدام برخی رانندگان متخلف است که قصد دارند خارج از صف و به صورت غیرمجاز، خود را به ابتدای خروجی بزرگراه‌ها برسانند.

وی با اشاره به پیامدهای منفی این‌گونه تخلفات افزود: رانندگانی که با عدم رعایت حق تقدم و خارج از نوبت قصد ورود به مسیرهای خروجی را دارند، علاوه بر اخلال در نظم جریان ترافیک و معطل کردن خودروهایی که به صورت قانونی در صف انتظار حضور دارند، ضریب ایمنی معابر را کاهش داده و آمار تصادفات رانندگی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهند.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور در پایان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح گامی مهم در جهت رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق سایر رانندگان قانون‌مدار است، خاطرنشان کرد: توسعه هوشمندسازی معابر و نصب دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلف در تقاطع‌ها و نقاط جناقی، نقش بسزایی در ارتقای انضباط ترافیکی و روان‌سازی ترددها خواهد داشت و این روند با جدیت توسط پلیس راهور دنبال می‌شود.

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برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک
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