باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سرهنگ شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور در تشریح اهداف اجرای طرح کنترل «جناقی‌ها» اظهار داشت: این طرح در حال حاضر در ۸ نقطه کلیدی از بزرگروه‌های شهر تهران در حال اجراست. هدف اصلی از اجرای این طرح، ساماندهی تردد و پیشگیری از اقدام برخی رانندگان متخلف است که قصد دارند خارج از صف و به صورت غیرمجاز، خود را به ابتدای خروجی بزرگراه‌ها برسانند. به گزارش خبرنگار انتظامی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور در تشریح اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: طرح کنترل نقاط جناقی در حال حاضر در ۸ نقطه کلیدی از بزرگروه‌های شهر تهران در حال اجراست. هدف اصلی از اجرای این طرح، ساماندهی تردد و پیشگیری از اقدام برخی رانندگان متخلف است که قصد دارند خارج از صف و به صورت غیرمجاز، خود را به ابتدای خروجی بزرگراه‌ها برسانند.

وی با اشاره به پیامدهای منفی این‌گونه تخلفات افزود: رانندگانی که با عدم رعایت حق تقدم و خارج از نوبت قصد ورود به مسیرهای خروجی را دارند، علاوه بر اخلال در نظم جریان ترافیک و معطل کردن خودروهایی که به صورت قانونی در صف انتظار حضور دارند، ضریب ایمنی معابر را کاهش داده و آمار تصادفات رانندگی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهند.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور در پایان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح گامی مهم در جهت رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق سایر رانندگان قانون‌مدار است، خاطرنشان کرد: توسعه هوشمندسازی معابر و نصب دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلف در تقاطع‌ها و نقاط جناقی، نقش بسزایی در ارتقای انضباط ترافیکی و روان‌سازی ترددها خواهد داشت و این روند با جدیت توسط پلیس راهور دنبال می‌شود.