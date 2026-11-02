سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه شرارت دشمن در آمادگی کامل قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قشقاوی در تشریح نشست دوشنبه (۱۱ آبان‌ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با حضور سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح برگزار شد به خبرنگاران گفت: در این نشست، سرلشکر عبداللهی گزارشی جامع و مفید از آمادگی‌های رزمی نیرو‌های مسلح کشور ارائه داد و اعلام کرد که دستورات اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به ستاد کل نیرو‌های مسلح، به تمامی فرماندهان و یگان‌های نیرو‌های مسلح ابلاغ شده است تا برنامه‌های اجرایی برای تحقق این فرامین، مطابق با مفاد ابلاغی دنبال شود.

وی افزود: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح همچنین گزارشی از دیدار‌های حضوری خود با رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا و نیز مکاتبات انجام‌شده و پاسخ‌های ایشان ارائه کرد که در مجموع، بیانگر اشراف کامل اطلاعاتی رهبر معظم انقلاب بر جزئیات امور کشور، به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و دفاعی بود.

قشقاوی با اشاره به تاکید سرلشکر عبداللهی بر حفظ آمادگی دفاعی کشور، تصریح کرد: رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید کرد که کار خود را با جدیت دنبال می‌کنیم. بر همین اساس، آمادگی دفاعی نیرو‌های مسلح مطابق با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب حفظ شده و با قوت ادامه خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ادامه این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند، گفت: اعضای کمیسیون از رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خواستند مراتب سپاس و قدردانی خود و تمامی نمایندگان مجلس را به تک‌تک نیرو‌های مسلح ابلاغ کند.

وی افزود: نمایندگان همچنین بر آمادگی کامل مجلس برای هرگونه همکاری همه‌جانبه با نیرو‌های مسلح تاکید کردند و خواستار آن شدند که مجلس و دولت در شرایط فعلی جنگی، اولویت ویژه‌ای برای تامین نیاز‌های نیرو‌های مسلح قائل شوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به محور‌های مورد تاکید نمایندگان، گفت: تامین ملزومات مورد نیاز نیرو‌های مسلح، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و تقویت بودجه‌های دفاعی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

قشقاوی خاطرنشان کرد: در این نشست، اطمینان حاصل شد که نیرو‌های مسلح کشور از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و در صورت هرگونه شرارت از سوی دشمن، پاسخ پشیمان‌کننده‌ای خواهند داد؛ چراکه در دفاع از کشور کاملاً جدی هستیم.

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح ، شرایط جنگی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
چرا از NPt خارج نمی‌شویم چرا اتمی را اجرا نمی‌کنیم ؟ همینجوری که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست اتمی شدن هم حق مسلم ماست است برای محافظت از کشور مون و برای محافظت کردن کشور مون برای نسل‌های آینده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ان شاالله سربازان امام زمان بدون اهمیت دادن به آمریکاپرستان داخلی مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنن و نگذارند تا دشمنان جزایر ایران رو بمباران کنن
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