آندره‌آ کیمی آنتونلی با کسب مقام سوم در گرندپری مکزیک، چهار مسابقه مانده به پایان فصل ۲۰۲۶ قهرمانی خود را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آندره‌آ کیمی آنتونلی، راننده ایتالیایی تیم مرسدس، با کسب مقام سوم در گرندپری مکزیک به قهرمانی فصل ۲۰۲۶ فرمول یک رسید و نام خود را به‌عنوان جوان‌ترین قهرمان تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.

آنتونلی درحالی این عنوان قهرمانی را به دست آورد که ۲۰ سال و ۶۸ روز سن دارد. پیش از این جوان ترین قهرمان فرمول یک سباستین فتل بود. فتل در سال ۲۰۱۰ و در ۲۳ سال و ۱۳۴ روزگی نخستین عنوان قهرمانی خود را به دست آورده بود.

راننده ایتالیایی مرسدس در حالی قهرمانی خود را قطعی کرد که هنوز چهار مسابقه دیگر تا پایان فصل ۲۰۲۶ باقی مانده است. آنتونلی که دومین فصل حضورش در رقابت‌های فرمول یک را پشت سر می‌گذارد، در فصل جاری ۹ پیروزی کسب کرده و ۱۷ بار روی سکو رفته است.او با وجود افت‌وخیز‌های مقطعی در طول فصل، توانست صدر جدول رده‌بندی را حفظ کند. جورج راسل، هم‌تیمی آنتونلی در مرسدس، در مقطعی به صدر جدول نزدیک شد، اما در نهایت این راننده جوان ایتالیایی بود که با عملکردی باثبات قهرمانی را از آن خود کرد.

در گرندپری مکزیک، مکس فرشتاپن به مقام نخست رسید و لوئیس همیلتون جایگاه دوم را به دست آورد. آنتونلی نیز با قرار گرفتن در رده سوم، امتیاز‌های لازم برای قطعی کردن قهرمانی جهان را کسب کرد.

لوئیس همیلتون نیز در سال ۲۰۰۸ و در ۲۳ سال و ۳۰۰ روزگی نخستین قهرمانی خود را با تیم مک‌لارن به دست آورد. او پس از ناکامی در کسب عنوان قهرمانی در نخستین فصل حضورش در فرمول یک، در رقابتی نزدیک با فیلیپه ماسا قرار گرفت.

برچسب ها: فرمول یک ، مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک
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