سه عضو باشگاه نفت و گاز گچساران تا زمان تشکیل جلسه کمیته انضباطی از همراهی این تیم محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اتفاقات و حواشی رخ‌داده پس از پایان مسابقه هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان میان تیم‌های نفت و گاز گچساران و پالایش نفت آبادان، سازمان لیگ اعلام کرد آقایان علی علی‌پور (بازیکن)، سامر قبادی (تدارکات) و سیروس قبادی (سرپرست) تا زمان تشکیل جلسه کمیته انضباطی، از همراهی باشگاه فرهنگی ورزشی نفت و گاز گچساران در مسابقات آتی محروم هستند.

همچنین جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به‌منظور رسیدگی به اتفاقات پیش‌آمده و دریافت توضیحات مربوطه، روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، بسکتبال ، فدراسیون بسکتبال ، نفت و گاز گچساران
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