باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گزارشها از شنیده شدن صدای چندین انفجار و تیراندازی از داخل سفارت انگلیس در بغداد حکایت دارد.
سفارت انگلیس در منطقه سبز بغداد واقع شده است؛ منطقهای با تدابیر شدید امنیتی که علاوه بر مراکز دولتی و نهادهای دیپلماتیک عراق، میزبان شماری از سفارتخانههای خارجی است.
منطقه سبز بغداد طی سالهای گذشته بارها هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته و همواره تحت تدابیر امنیتی گسترده بوده است.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع انفجارها و تیراندازیها، میزان خسارات احتمالی یا تلفات این حادثه منتشر نشده است.
منبع: الجزیره