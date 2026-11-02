منابع خبری از شنیده شدن صدای چندین انفجار و تیراندازی در داخل سفارت انگلیس در منطقه سبز بغداد خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گزارش‌ها از شنیده شدن صدای چندین انفجار و تیراندازی از داخل سفارت انگلیس در بغداد حکایت دارد.

سفارت انگلیس در منطقه سبز بغداد واقع شده است؛ منطقه‌ای با تدابیر شدید امنیتی که علاوه بر مراکز دولتی و نهاد‌های دیپلماتیک عراق، میزبان شماری از سفارتخانه‌های خارجی است.

منطقه سبز بغداد طی سال‌های گذشته بار‌ها هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته و همواره تحت تدابیر امنیتی گسترده بوده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع انفجار‌ها و تیراندازی‌ها، میزان خسارات احتمالی یا تلفات این حادثه منتشر نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سفارت انگلیس ، منطقه سبز بغداد
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