معاون میراث فرهنگی اصفهان ادعای تخریب بخشی از دیوار تاریخی تالار تیموری برای ایجاد مسیر ورود به این بنا را نادرست خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید روح‌الله سیدالعسگری اظهار داشت: ادعای تخریب دیوار تاریخی برای ایجاد مسیر ورود میراث فرهنگی به تالار تیموری صحت ندارد و اساساً برای دسترسی به این بنا نیازی به تخریب دیوار نبوده است.

وی افزود: در حال حاضر امکان دسترسی به محوطه مورد اشاره از داخل باغ کاج وجود دارد و این بخش دارای مسیر ورود و حیاط مستقل است؛ بنابراین ادعای مطرح شده درباره تخریب دیوار با هدف ایجاد راه دسترسی به تالار تیموری درست نیست.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به پیشینه در نشان داده شده در ویدئوی مذکور گفت: این در، دهه نود برای انتقال مصالح مورد نیاز عملیات مرمت ضلع غربی و شمالی تالار تیموری که در آن زمان در جریان بود، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سیدالعسگری یادآور شد: اداره کل میراث فرهنگی در دهه ۹۰، عملیات مرمت تالار تیموری را در بخش‌هایی از جمله سبک‌سازی، مرمت تزئینات و درهای چوبی انجام داد و همچنین بخشی از بنا را که به‌طور کامل تخریب شده بود، احیا کرد.

این مقام مسوول تصریح کرد: به واقع در جریان آن عملیات مرمتی، مصالح مورد نیاز از طریق همین در و فضای مجاور به داخل مجموعه منتقل می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه دیوار مورد اشاره در ویدئو، دیواری تاریخی و متعلق به ۶۰۰ سال پیش نیست، تصریح کرد: این دیوار در دهه ۷۰ توسط اداره کل میراث فرهنگی وقت و با هدف جداسازی این باغ از باغ کاج و محدوده تالار تیموری و حفاظت بیشتر از مجموعه چهلستون احداث شده بود.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به مستندات تصویری موجود از مراحل مرمت تالار تیموری اظهار داشت: تصاویر ثبت شده از داخل باغ و کارگاه‌های مرمت در دهه ۹۰ به روشنی نشان می‌دهد که دیوار مورد بحث جدید بوده و قدمت تاریخی ندارد.

سیدالعسگری افزود: در آن زمان خیابان سپه هنوز به پیاده راه تبدیل نشده بود و امکان تردد خودرو در آن وجود داشت؛ از این رو مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای مرمت ضلع غربی تالار تیموری از طریق خیابان سپه به محل منتقل می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات مرمت این بخش در دهه نود با همکاری زنده‌یاد استاد رضایت، از استادکاران خبره و ماهر در زمینه مرمت و طاق‌زنی، انجام شد.

سیدالعسگری با بیان اینکه مرمت تالار تیموری هنوز به پایان نرسیده است، افزود: تاکنون ضلع غربی و شمالی این بنا مرمت شده اما ضلع شرقی و جنوبی همچنان به مرمت نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت بخش‌های باقی‌مانده بنا اظهار داشت: سقف و پشت‌بام تالار تیموری نیز در قسمت‌های قابل توجهی نیازمند مرمت است و باید برای حفاظت و ساماندهی این بخش‌ها اقدامات لازم انجام شود، خاصه اینکه این بنا و بخش‌هایی از مجموعه در جریان جنگ چهل روزه نیز دچار آسیب‌هایی شد.

برچسب ها: آثار باستانی ، میراث فرهنگی
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