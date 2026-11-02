باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور ایران در چهارمین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف نفتچی ازبکستان رفت و در نهایت بازیکنان تراکتور در یک بازی حساس و نفس‌گیر، به نتیجه ۲ بر ۲ مقابل تیم ازبکستانی رضایت دادند.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

پارسا جعفری، فرشاد فرجی، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، صادق محرمی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم نفتچی

بوتیرالی ارگاشف، میشل آگوستو، بویان چیگر، ابراهیم‌خلیل یولداشف، اسیل‌بک جمعایف، نورمحمد عبدالغنیف، علیشر ادیلوف، یان ساسه، فرخ سیفیف، راتینیو و مارکوس فورس

دقایق حساس بازی

نیمه اول

دقیقه ۵: سیو جعفری گلر تراکتور مانع گلزنی بازیکن نفتچی شد.

دقیقه ۱۷: شوت سنگین راتینهو با اختلاف خیلی کم از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت.

دقیقه ۳۱: شوت بازیکن نفتچی از پشت محوطه جریمه تراکتور را جعفری مهار کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم

دقیقه ۴۸: شوت بازیکن تراکتور را گلر نفتچی در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۱: ارسال بازیکن نفتچی را گلر تراکتور به خوبی قطع کرد و مانع رسیدن توپ به حریف شد.

دقیقه ۵۵: پریکا بازیکن نفتچی با اشتباه خلیل زاده گل اول نفتچی را به ثمر رساند.

دقیقه ۵۹: بازیکن نفتچی توپ را قبل از رسیدن به بازیکن تراکتور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۰: فرجی به علت خطای شدید بر روی بازیکن نفتچی از سوی داور مسابقه اخراج شد.

دقیقه ۷۰: شوت اشتراکالی با برخورد به بازیکن نفتچی به کرنر رفت.

دقیقه ۷۳: شوت حبیبی نژاد با اختلاف به بیرون از دروازه نفتچی رفت.

دقیقه ۷۴: گلر تراکتور با واکنش عالی مانع گلزنی بازیکن نفتچی شد.

دقیقه ۷۵: گلر تراکتور شوت بازیکن نفتچی را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۰: اشتراکالی با ضربه‌ای دیدنی گل تساوی تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۷: ضربه والی بازیکن نفتچی با اختلاف زیاد به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۸۸: بازیکن نفتچی با بی دقتی ضربه اش را به بیرون از دروازه تراکتور زد.

دقیقه ۸۹: مدافع تراکتور قبل از رسیدن توپ به مهاجم نفتچی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۹ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: ضربه بازیکن نفتچی را گلر تراکتور در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۴: شوت بازیکن نفتچی را گلر تراکتور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۹۰+۵: شوت جوویچ بازیکن نفتچی در پشت محوطه جریمه وارد دروازه تراکتور شد و گل دوم نفتچی به ثمر رسید.

دقیقه ۹۰+۹: مسعود زائر کاظمینی با پاس دیدنی حسین زاده گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.