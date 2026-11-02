مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اعلام اینکه میزان فرسایش خاک در این استان به ۴۲ تن در هکتار رسیده است، نسبت به بالا بودن این شاخص در مقایسه با میانگین کشوری هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، با اشاره به وضعیت فرسایش خاک در این استان اظهار کرد: میزان فرسایش خاک در لرستان به ۴۲ تن در هکتار رسیده که این رقم در مقایسه با آمار کشوری بسیار بالا است و ضرورت توجه جدی‌تر به حفاظت از منابع خاک و اجرای طرح‌های آبخیزداری را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب خاک افزود: فرسایش خاک یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی به شمار می‌رود که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای از جمله کاهش حاصلخیزی اراضی، تخریب پوشش گیاهی، افزایش روان‌آب‌ها و تشدید خطر سیلاب را به دنبال داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین از اجرای یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عملیات بیولوژیکی در حوزه آبخیزداری خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف تقویت پوشش گیاهی، حفاظت از خاک، کاهش روند فرسایش و بهبود وضعیت حوزه‌های آبخیز انجام شده است.

به گفته نجفی، اجرای عملیات بیولوژیکی و توسعه طرح‌های آبخیزداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش فرسایش خاک، افزایش نفوذپذیری آب در زمین و حفاظت از منابع طبیعی استان نقش مؤثری داشته باشد.

با توجه به بالا بودن نرخ فرسایش خاک در لرستان، تداوم و توسعه برنامه‌های حفاظتی، احیای پوشش گیاهی و اجرای طرح‌های آبخیزداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ موضوعی که می‌تواند در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان و جلوگیری از تشدید تخریب سرزمین نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

برچسب ها: فرسایش خاک ، لرستان
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