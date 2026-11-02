معمولان در مسیر تحول درمانی؛ نخستین دستگاه اتوآنالایزر با اعتبار ۶.۲ میلیارد تومان تأمین شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استاندار لرستان از تأمین یکی از تجهیزات مهم و مورد نیاز حوزه سلامت و درمان معمولان خبر داد و گفت: دستگاه اتوآنالایزر مورد نیاز درمانگاه این شهر برای نخستین بار با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تأمین شده است.

وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های درمانی در مناطق مختلف استان اظهار کرد: تأمین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای سطح خدمات سلامت و فراهم کردن دسترسی بهتر مردم به امکانات تشخیصی است.

تأمین دستگاه اتوآنالایزر برای درمانگاه معمولان، اقدامی در راستای تقویت توان آزمایشگاهی این مرکز درمانی محسوب می‌شود؛ دستگاهی که با تسهیل و تسریع انجام آزمایش‌های پزشکی، می‌تواند به بهبود روند تشخیص بیماری‌ها و افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به مراجعه‌کنندگان کمک کند.

این تجهیز تخصصی همچنین می‌تواند بخشی از نیازهای آزمایشگاهی منطقه را پوشش دهد و زمینه ارائه خدمات تشخیصی مناسب‌تر را در خود معمولان فراهم کند.

تأمین این دستگاه با اعتبار ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در شرایطی انجام شده است که توسعه امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف لرستان، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، از مطالبات مهم مردم به شمار می‌رود.

اکنون انتظار می‌رود با فراهم شدن مقدمات بهره‌برداری از این دستگاه، ظرفیت خدمات آزمایشگاهی درمانگاه معمولان ارتقا پیدا کند و بخشی از نیازهای درمانی شهروندان این منطقه با امکانات مناسب‌تری پاسخ داده شود.