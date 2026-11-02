سرمربی استقلال پیش از دیدار مقابل الشمال گفت: ما قبلا نشان داده‌ایم که تیم بزرگ و با کیفیتی هستیم. می‌دانیم که بازی فردا برای هر دو تیم سخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از مصاف با الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا گفت: وظیفه خودم می‌دانم از مردم بصره که پذیرای ما هستند، تشکر کنم. از مسئولان فرودگاه و فوتبال بصره هم بابت همکاریشان تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: هر دو تیم از هم شناخت کافی دارند.  باید با تمرکز به میدان برویم.  تیم ما کیفیت لازم و تمرکز لازم برای بازی فردا را دارد.

بختیاری زاده بیان کرد: تیم‌های قطری همیشه تیم‌های قدرتمندی هستند و در دو بازی قبلی ما کمترین اشتباه را داشتیم که پیروز شدیم. باید فردا هم با ضریب اشتباهات پایین کار کنیم. ما می‌توانیم به هر حریفی آسیب زنیم و امیدوارم که بتوانیم سه امتیاز بازی فردا را کسب کنیم. ما قبلا نشان داده‌ایم که تیم بزرگ و با کیفیتی هستیم. می‌دانیم که بازی فردا برای هر دو تیم سخت است.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: تنها شباهت الشمال با دو تیم دیگر قطری این است که همه این تیم‌ها قابل احترام هستند. آن دو بازی به تاریخ پیوست و ما به بازی جدید فکر می‌کنیم. باید با تمام وجود برای سه امتیاز تلاش کنیم، چون هر بازی شرایط خاص خودش را دارد.

برچسب ها: سهراب بختیاری زاده ، استقلال ، لیگ نخبگان آسیا ، الشمال قطر
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