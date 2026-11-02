باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر آسانی تیم فوتبال بازیکن استقلال در نشست خبری پیش از مصاف با الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا گفت: فردا یک بازی خیلی سخت داریم. الان ورزشگاه خانگی ما اینجاست و ما به حمایت هواداران خود فردا خیلی نیاز داریم. الشمال تیم قدرتمندی است. ما اینجا هستیم تا صد درصد توان خود را برای هوادارانمان بگذاریم.

او ادامه داد: همه در اینجا می‌دانند که استقلال چه باشگاهی است. اسم استقلال را همه می‌شناسند و بزرگترین اسم در آسیا است. در هر کشوری که ما بازی می‌کنیم، آنقدری هوادار داریم که به ما حس و حال بازی خانگی را بدهد.

آسانی خاطرنشان کرد: امیدوارم فردا هوادارانمان به ورزشگاه بیایند. ما می‌دانیم که کیفیت الشمال چقدر بالاست.