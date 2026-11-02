بازیکن استقلال گفت: در هر کشوری که ما بازی می‌کنیم، آنقدری هوادار داریم که به ما حس و حال بازی خانگی را بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  یاسر آسانی تیم فوتبال بازیکن استقلال در نشست خبری پیش از مصاف با الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا گفت: فردا یک بازی خیلی سخت داریم.  الان ورزشگاه خانگی ما اینجاست و ما به حمایت هواداران خود فردا خیلی نیاز داریم. الشمال تیم قدرتمندی است. ما اینجا هستیم تا صد درصد توان خود را برای هوادارانمان بگذاریم.

او ادامه داد: همه در اینجا می‌دانند که استقلال چه باشگاهی است. اسم استقلال را همه می‌شناسند و بزرگترین اسم در آسیا است.  در هر کشوری که ما بازی می‌کنیم، آنقدری هوادار داریم که به ما حس و حال بازی خانگی را بدهد.

آسانی خاطرنشان کرد: امیدوارم فردا هوادارانمان به ورزشگاه بیایند.  ما می‌دانیم که کیفیت الشمال چقدر بالاست.

برچسب ها: استقلال ، لیگ نخبگان آسیا ، الشمال قطر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
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