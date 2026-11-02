مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز پنجشنبه با ورود موج بارشی جدید از نیمه غربی کشور بارش بار دیگر مهمان استان‌های غربی کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور  از بارش باران در استان های شمالی و غربی کشور  طی امشب خبر داد و اعلام کرد که سامانه بارشی در بیش از نیمی از استان ها فعال است.

او بیان کرد: امشب در برخی نقاط استان های گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، مرکزی، همدان، اصفهان، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش باران را شاهد هستیم.

وی توضیح داد:این بارش های پراکنده به همراه رعد و برق، وزش باد شدید موقت در روز سه شنبه در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، استانهای ساحلی خزر، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

او توضیح داد: روز چهارشنبه نیز این سامانه در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور فعال بوده و از اواخر چهارشنبه و روز پنجشنبه با ورود موج بارشی جدید از نیمه غربی کشور بارش بار دیگر مهمان استان های غربی کشور خواهد شد.

وی افزود: روز جمعه ۱۵ آبان نیز در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و بخشهایی از جنوب شمال شرق و استانهای ساحلی خزر بارش پیش بینی می شود.جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر از پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است بنابراین از هموطنان در این مناطق خواسته شده از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و جاده هراز
بارش باران در حوضه‌های آبریز سد‌های تهران و البرز
بارش در نواحی مرکز و غرب کشور ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از جمع‌آوری کارت‌های آزاد تا رصد سوخت‌گیری خودروها/ برنامه جدید دولت برای مهار مصرف بنزین
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵
روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شد/ از سامانه اینترنتی تا مراجعه حضوری
توزیع روزانه ۱۷۰۰ تن مرغ در تهران/قیمت مرغ از ۲۰ آبان متعادل می شود
پروازهای زیارتی به عربستان در انتظار نهایی شدن مذاکرات/ پروازهای نجف برقرار و بغداد همچنان لغو است+ فیلم
رمزگشایی از کسر کارمزد ۱۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری اضطراری
نگرانی در خصوص تامین کالا نداریم
رکورد ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در ایران؛ برخی افراد بیش از ۱۰۰ حساب دارند
تداوم تولید و بازسازی پالایشگاه‌ها اولویت اصلی نفت و گاز پارس
تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت از مسیر مذاکره با همسایگان
آخرین اخبار
سبز پوشی شاخص کل بورس/ شرط بازگشت بورس به ریل صعودی مشخص شد؟
آغاز طرح نوسازی وانت‌های فرسوده با تسهیلات ۱.۱ میلیارد تومانی
تقویت ظرفیت‌های عملیاتی در بنادر کشور
تأمین ۳ میلیارد لیتر سوخت ذخیره نیروگاهی
صادرات ۴۸ میلیون دلاری داروهای دامپزشکی ایران به بیش از ۱۶ کشور
افزایش ۱۷۵ واحدی شاخص کل بورس
وصول ۷۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی در ۶ ماهه ابتدایی سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵
روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شد/ از سامانه اینترنتی تا مراجعه حضوری
۸۵ همت ارزش‌آفرینی در مولدسازی دارایی‌های دولت
تداوم تولید و بازسازی پالایشگاه‌ها اولویت اصلی نفت و گاز پارس
بازار سرمایه صرفاً به شاخص کل محدود نمی‌شود/ اصلاح شاخص کل به پایان رسیده است؟
نصب ۳.۵ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در تهران/ هدف‌گذاری برای تجهیز ۱.۵ میلیون واحد ساختمانی
تداوم پیگیری‌های سازمان بورس برای رفع ابهام از مفاد دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری نفت خام
رمزگشایی از کسر کارمزد ۱۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری اضطراری
۸۵ درصد برنامه الگوی کشت در کشور اجرا شد
رکورد ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در ایران؛ برخی افراد بیش از ۱۰۰ حساب دارند
هرگونه نشانه گذاری و قطع درختان جنگلی و سرپا در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع است
از جمع‌آوری کارت‌های آزاد تا رصد سوخت‌گیری خودروها/ برنامه جدید دولت برای مهار مصرف بنزین
تولید ۸۵۰ هزار تن حبوبات در کشور رکورد تاریخی زد
پروازهای زیارتی به عربستان در انتظار نهایی شدن مذاکرات/ پروازهای نجف برقرار و بغداد همچنان لغو است+ فیلم
تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت از مسیر مذاکره با همسایگان
نگرانی در خصوص تامین کالا نداریم
گردش مالی سالانه خرما ۲ میلیارد دلار است
توزیع روزانه ۱۷۰۰ تن مرغ در تهران/قیمت مرغ از ۲۰ آبان متعادل می شود
تمام ابعاد مسئله بنزین را نمی‌توان با یک راهکار واحد مدیریت کرد
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: همدلی ملی شرط عبور مطمئن از زمستان است
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و جاده هراز
ورود موج جدید بارشی از روز پنجشنبه از سمت غرب کشور
کاهش ۱.۲ درصدی مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان/ رشد ۶ درصدی مصرف بنزین متوقف شد