باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از بارش باران در استان های شمالی و غربی کشور طی امشب خبر داد و اعلام کرد که سامانه بارشی در بیش از نیمی از استان ها فعال است.

او بیان کرد: امشب در برخی نقاط استان های گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، مرکزی، همدان، اصفهان، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش باران را شاهد هستیم.

وی توضیح داد:این بارش های پراکنده به همراه رعد و برق، وزش باد شدید موقت در روز سه شنبه در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، استانهای ساحلی خزر، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

او توضیح داد: روز چهارشنبه نیز این سامانه در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور فعال بوده و از اواخر چهارشنبه و روز پنجشنبه با ورود موج بارشی جدید از نیمه غربی کشور بارش بار دیگر مهمان استان های غربی کشور خواهد شد.

وی افزود: روز جمعه ۱۵ آبان نیز در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و بخشهایی از جنوب شمال شرق و استانهای ساحلی خزر بارش پیش بینی می شود.جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر از پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است بنابراین از هموطنان در این مناطق خواسته شده از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.