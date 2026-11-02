باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری برنامه «دونقطه» شبکه دو با هدف تشریح رویکرد‌های برنامه و تبیین اهمیت پاسداشت زبان فارسی در رسانه با حضور اساتید این حوزه همچون ناصر فیض، علی‌محمد مودب و نیما کرمی مجری برنامه، مجید ظریف و سیدمحمد صفدری تهیه‌کنندگان برنامه، علیرضا گرانپایه سردبیر برنامه و اصحاب رسانه در استودیوی برنامه برگزار شد.

در ابتدای نشست فعالان حوزه زبان فارسی به اهمیت پاسداری از زبان و نسبت آن با رسانه پرداختند و بر اهمیت به‌کارگیری صحیح از زبان تاکید کردند.

مودب با اشاره به نسبت زبان و رسانه، هویت یک رسانه را زبان دانست و گفت: هرچه زبان در شکل صحیح خود به‌کار رود، رسانه رسانه‌تر است. اما اگر زبان رسانه صحیح نباشد، رسانه خدشه‌دار می‌شود.

این شاعر با اشاره به سخن حکیم نظامی مبنی بر اینکه «در لغت عشق سخن جان ماست، ما سخنیم این طلل ایوان ماست»، افزود: زبان در رسانه جایگاه پراهمیتی دارد. از آن سو به علت مصرف در رسانه توانایی خود را از دست می‌دهد و ممکن است دچار ضعف، سایش و انحراف شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ای همچون «دونقطه» وجود ندارد و این برنامه می‌توانند نگاه به زبان را تغییر دهد.

در ادامه فیض با اشاره به بزرگی زبان فارسی از اعتبار بسیاری از موزه‌های جهان گفت که به دلیل برخورداری از منابع مکتوب و خطی ما به زبان فارسی وابسته‌اند.

او گفت: آنقدر زبان اهمیت دارد که کشور‌های دیگر هم به آن اهتمام دارند. در واقع زبان همچنان بر پیشانی تاریخ می‌درخشد. البته ما هم وظایفی در قبال زبان داریم.

این شاعر با اشاره به تیم فرهیخته و توانمند برنامه «دونقطه» خاطرنشان کرد: در این مدت ۴۴ سال این برنامه جزو معدود برنامه‌هایی است که توانسته قشر نوجوان و جوان فرهیخته را به منصه ظهور برساند. باید این باور را داشت که بدون اینکه به دام ابتذال بیفتیم، می‌توانیم مخاطب را جذب کنیم.

در ادامه نیما کرمی، مجری برنامه «دونقطه» در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران دلیل عدم حضور چند ساله خود از قالب تلویزیون را جست‌وجوی یک برنامه درخور دانست و گفت: از آنجایی که من آدم روراستی هستم، در مقطعی به این نتیجه رسیدم که بهتر است بعد از برنامه تلویزیونی «صبحی دیگر» بیش از حد خودم را مصرف نکنم. من احساس کردم حضور و ادامه نیما کرمی بعد از «صبحی دیگر» پایان بر کلِ فلسفه وجودی این فرد در تلویزیون است. در واقع، این عدم حضور خودخواسته بود. تا اینکه بعد از مدتی بعد از باخبر از شدن از هدف ساخت برنامه «دونقطه»، پای میز نشست با عوامل نشستم.

کرمی اتاق فکر یک برنامه را جزو نقاط قوت آن دانست و افزود: برایم مهم بود برنامه‌ای با فکر جلو آمده باشد. همینکه این برنامه با پیش تولید دو ساله و چنین تیم سردبیری، کارگردانی و تهیه‌کنندگی تولید شد، گواه از خوب بودن آن است. در آخر از انتخابم بسیار راضی هستم و آن را با ۱۰۰ برنامه گفت‌و‌گو محور تغییر نمی‌دهم.