باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های سه‌راهی چلاو و کلرد ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه پردیس ـ تهران و محور قدیم بومهن ـ تهران در محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی کشور بیان کرد: تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه و همچنین آزادراه‌های تهران ـ شمال و قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور قدیم تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر جنوب به شمال تردد روان گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده‌های کردان تا کمالشهر، گلشهر تا مهرشهر، پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در آزادراه تهران ـ کرج در محدوده گرمدره تا پل استاندارد، محور تهران ـ شهریار در اکثر مقاطع، آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر و آزادراه قم ـ تهران در محدوده شهرک گلریز تا میدان جهاد نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور نیز اظهار کرد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مرکزی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و کردستان بارش باران گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی افزود: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.