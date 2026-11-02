وزارت امور خارجه یمن با هشدار درباره تداوم حملات عربستان، اعلام کرد از آغاز دور جدید تنش‌ها در ۱۳ ژوئیه تاکنون سه هزار و ۸۳۰ حمله هوایی و موشکی علیه این کشور انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه یمن در نامه‌هایی خطاب به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا، نسبت به تداوم حملات عربستان سعودی علیه این کشور هشدار داد و آماری از ابعاد حملات و تلفات ناشی از آن ارائه کرد.

در نامه‌های ارسالی وزارت خارجه یمن، جزئیات حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها در ۱۳ ژوئیه گذشته تشریح شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، شمار حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از آغاز دور اخیر تنش‌ها تاکنون از سه هزار و ۸۳۰ مورد فراتر رفته است.

وزارت خارجه یمن همچنین اعلام کرد شمار شهدا و مجروحان این حملات به ۷۶۸ نفر رسیده که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

منبع: المسیره

برچسب ها: حمله عربستان به یمن ، انصارالله یمن
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