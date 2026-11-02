پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی نامه صمیمانه علیرضا بخشی ایرج، دانش‌آموز ۱۰ ساله تهرانی، به محضر رهبر معظم انقلاب، ایشان با ارسال نامه‌ای از ابراز محبت این دانش‌آموز قدردانی و متقابلاً هدیه‌ای به او اهدا کردند.

بر اساس این گزارش، این دانش‌آموز در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ نامه‌ای صمیمانه به محضر رهبر معظم انقلاب نوشته و ضمن ابراز علاقه و قدردانی از رهنمود‌های ایشان، هدیه‌ای را نیز به‌عنوان تشکر از رهبر معظم انقلاب و کمک به رزمندگان اسلام تقدیم کرده است.

متن نامه این دانش‌آموز چنین بود:

«به نام خدا
سلام آقا.
من علیرضا بخشی هستم.
من ده سالمه و داخل تهران زندگی می‌کنم.
راستش نمی‌دونم نامه‌ی من به دستتون می‌رسه یا نه.‌ای‌کاش می‌شد از نزدیک باهاتون حرف بزنم.

راستش ما خیلی به خاطر راهنمایی‌هاتون به شما مدیونیم.
این پول هم برای تشکر از شما و کمک به رزمندگان اسلامه.
دوست‌دار دیدار شما
علیرضا بخشی ایرج

۱۴۰۵/۶/۲۳

پی‌نوشت: تولدتون با تأخیر مبارک.»

این نامه به دست رهبر معظم انقلاب رسید و ایشان نیز در پاسخ به ابراز محبت این دانش‌آموز، نامه‌ای برای او نوشته و متقابلاً هدیه‌ای به وی اهدا کردند.

متن پاسخ رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
دوست عزیزم آقای علیرضا بخشی
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
از توجه محبت‌آمیز شما متشکرم. البته تولد این بنده حقیر در ماه اسفند است. متقابلاً من هم هدیه‌ای هر چند ناقابل در مقابل بزرگواری شما تقدیم می‌کنم. به اعضاء خانواده سلام بنده را ابلاغ کنید.

سید مجتبی خامنه‌ای
۱۹/مهر/۱۴۰۵»

پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله

پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله

برچسب ها: رهبر انقلاب ، دانش آموز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۲۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
جانم فدای رهبر منتطر انتقام هستیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ای جانم
دسته گُلی پرورده سید علی رحمه الله علیه
خدایا وجود ذی جود رهبر عزیزمان را از جمیع بلاها خطرات و تهدیدات دشمن محفوظ بدار
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
جانم فدای رهبر
امیدوارم سید بزرگوار انتقام پدر و بقیه شهدا را از آمریکا و اسرائیل بگیرد ، ما تحریم و جنگ را تحمل میکنیم و سرسخت از رهبر مان حمایت میکنیم ، انشاالله که دشمن را ادب کنیم
۵
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
آقا جان ومولایمان سید مجتبی خامنه ای عشق است،کدام رهبر را با چنین خصوصیاتی در دنیا سراغ دارید؟کدام رهبر اینچنین فروتن است؟
۳۰
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
حقوق معلم ۲۰ میلیون تومن
۲۵
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
خدا حفظت کنه
۲۶
۴۵
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