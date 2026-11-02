باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی با اشاره به ظرفیت قابل توجه بخش‌های مختلف برای کاهش مصرف انرژی و با بیان اینکه پویش مدیریت مصرف باید به حرکتی فراگیر و فراتر از اقدام‌های نمادین تبدیل شود، بیان کرد: در این مسیر باید از ظرفیت اصناف، مدارس، مساجد، بسیج، جامعه بانوان و همه نهاد‌های مردمی استفاده کنیم. پروژه «همیار گاز» با مشارکت حدود ۳۱۰ هزار دانش‌آموز و ۴۱ هزار معلم، ظرفیت مناسبی برای فرهنگ‌سازی و اصلاح رفتار مصرفی در خانواده‌ها ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تجربه اصلاح تعرفه‌های گاز پس از ۱۴ سال و کاهش ۵.۸ درصدی مصرف بخش خانگی طی یک سال اجرای این برنامه، نقش اطلاع‌رسانی مستمر و اقناع عمومی را در موفقیت سیاست‌های مدیریت مصرف مؤثر دانست و گفت: مردم زمانی با ما همراه می‌شوند که اطلاعات دقیق، علمی و قابل اتکا در اختیارشان قرار دهیم. نباید با آمار‌های نادرست یا وعده‌های بدون پشتوانه، سرمایه اجتماعی را تضعیف کنیم، باید صادقانه با مردم صحبت کنیم و دلایل ضرورت مدیریت مصرف را برای آنها توضیح دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه گاز، سرمایه عمومی و از انفال است، بر مسئولیت همگانی در جلوگیری از هدررفت آن تأکید کرد و گفت: بازگذاشتن پنجره‌ها، استفاده از وسایل گرمایشی کم‌بازده و بی‌توجهی به عایق‌کاری و درزگیری ساختمان‌ها، به معنای هدررفت منابع ملی است. افزایش مصرف خانگی و تجاری در زمستان، محدودیت‌هایی را به صنایع تحمیل می‌کند که پیامد آن کاهش تولید، تهدید اشتغال و کندشدن روند رشد اقتصادی کشور است.

هر درجه کاهش دما، ۲۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی

توکلی با تأکید بر نقش خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان در مدیریت مصرف، به پویش «۲۰ درجه» اشاره کرد و گفت: دمای مناسب در زمستان حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد است و به‌ازای کاهش هر یک درجه دمای محیط، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود؛ رقمی حدود ظرفیت تولید یک فاز پارس جنوبی. بنابراین، تغییر یک رفتار ساده در خانه می‌تواند تأثیر بزرگی بر پایداری شبکه گاز کشور داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان‌های شمالی، به‌ویژه مازندران، بیان کرد: حدود ۹۴ درصد مصرف گاز این استان در بخش خانگی و تجاری است و برخلاف برخی استان‌ها، امکان مدیریت بخش عمده مصرف از طریق محدودیت صنایع بزرگ وجود ندارد. ازاین‌رو، همراهی مردم و استفاده از ظرفیت بسیج برای مدیریت مصرف در این استان اهمیت دوچندانی دارد. برخورد با مصارف غیرضروری در باغ‌ویلا‌ها نیز ازجمله اقدام‌هایی است که باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه زمستان امسال آزمونی مهم برای آمادگی و انسجام کشور است، تصریح کرد: همان‌طور که در جنگ با آمادگی و همدلی ایستادگی کردیم، اکنون نیز نباید از آمادگی شبانه‌روزی غافل شویم تا مردم در زمستان با مشکل تأمین گاز روبه‌رو نشوند.

توکلی با اشاره به اقدام‌های توسعه‌ای در شبکه انتقال، از تکمیل رینگ انتقال گاز از جنوب‌شرق به شمال‌شرق کشور، افزود: مدیران و کارکنان صنعت گاز باید با آمادگی کامل و بدون محدودکردن مسئولیت‌پذیری به ساعت‌های اداری، در میدان باشند. اختلال در شبکه شمال کشور می‌تواند به‌صورت دومینویی بخش‌های دیگر شبکه را تحت‌تأثیر قرار دهد، بنابراین پایداری گازرسانی موضوعی مرتبط با امنیت کشور است که باید رعایت شود.

منبع: شرکت ملی گاز ایران