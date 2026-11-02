روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از خنثی سازی عملیات تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که از قبل شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار داشت با اقدام به موقع پاسداران گمنام امام زمان عجل الله در قرارگاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه استان قبل از اجرای اقدام تروریستی به کمین افتاد.

این اطلاعیه می‌افزاید: در این عملیات یک نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسید و تعدادی نیز دستگیر شدند و سایر عناصر متواری در حال تعقیب می‌باشند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: لازم به ذکر است این تیم قصد داشت علاوه بر اجرای عملیات تروریستی بر روی مقر‌های نیرو‌های حافظ امنیت که برای دفاع در برابر دشمن متجاوز در منطقه استقرار یافته‌اند، اقدام به راهبندان جاده زرآباد به کنارک نمایند که با اقدام به موقع رزمندگان اسلام ناکام ماندند.

این اطلاعیه می‌افزاید: قرارگاه قدس یکبار دیگر اعلام می‌دارد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی که به سفارش دشمن شکست خورده ماموریت انجام می‌دهند تحت اشراف اطلاعاتی قرار دارند.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: سپاه پاسداران ، عملیات تروریستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۵۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ازمسیولان سپاه شهرستانهادرخواست میکنم ورتمام شهرهای کشورگردان های جانفدا راسازماندهی واموزش های نظامی راانجام دهند
۱
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