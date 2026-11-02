باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ادامه لفاظی های خود درباره ایران مدعی شد که برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای، لزوماً نیازی به تغییر نظام سیاسی ایران نیست؛ اظهاراتی که در عین حال با تأکید او بر ادامه فشار و احتمال اقدام نظامی همراه بود.

به گزارش الجزیره، ترامپ با اشاره به روند احتمالی مذاکرات با ایران گفت: «مشکل این است که مشخص کنیم در ایران با چه کسی می‌توانیم مذاکره کنیم.»

وی مدعی شد که واشنگتن هنوز «ضربه نهایی» را به ایران وارد نکرده، زیرا تهران خواهان مذاکره با آمریکا است. رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به تداوم طرح موضوع مذاکرات از سوی ایران، احتمال پایان دادن به درگیری از مسیر نظامی را نیز مطرح کرد و گفت ممکن است در مقطعی واشنگتن ناچار شود این مسیر را در پیش بگیرد.

ترامپ همچنین با بیان اینکه ایران خواهان دستیابی به توافق است، مدعی شد که باید بررسی شود آیا امکان رسیدن به چنین توافقی وجود دارد یا خیر.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از لفاظی هایش مدعی شد ایران با بحران بزرگی روبه‌روست و توانایی پرداخت حقوق نیرو‌های نظامی خود را از دست داده است؛ ادعایی که در اظهارات او به‌عنوان بخشی از ارزیابی واشنگتن از وضعیت داخلی ایران مطرح شد.

ترامپ در عین حال با اشاره به پیامد‌های احتمالی تداوم جنگ، تأکید کرد که نمی‌خواهد درگیری کنونی به جنگی طولانی‌مدت و فرسایشی، مشابه جنگ ویتنام، تبدیل شود.

منبع: الجزیره