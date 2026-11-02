سریع اعلام کرد نیروهای انصارالله طی ۴۸ ساعت گذشته فرودگاه دمام و یک فروند هواپیمای ترابری نظامی و رادار هشدار زودهنگام در جیزان عربستان را هدف حملات پهپادی قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، از حمله نیروهای این جنبش به فرودگاه دمام و هدف قرار دادن یک فروند هواپیمای ترابری نظامی و رادار هشدار زودهنگام در جیزان عربستان سعودی خبر داد.

سریع اعلام کرد این حملات طی ۴۸ ساعت گذشته انجام شده است.

وی افزود حمله به فرودگاه دمام در دو مرحله و با استفاده از دو فروند پهپاد صورت گرفت که به گفته او، موجب اختلال در روند فعالیت‌های هوانوردی این فرودگاه شد.

سخنگوی نظامی انصارالله همچنین اظهار داشت رادار هشدار زودهنگام در جیزان با یک فروند پهپاد و به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته است.

وی اعلام کرد عملیات علیه هواپیمای ترابری نظامی در فرودگاه جیزان نیز به اهداف مورد نظر دست یافته است.

سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۹ حمله هوایی علیه مناطق و اهداف غیرنظامی در استان‌های صعده، تعز، لحج، الجوف و الحدیده انجام داده‌اند.

تاکنون جزئیات مستقلی درباره میزان خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله یمن به عربستان
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