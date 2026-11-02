دیدار‌های تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و پارس جنوبی جم در هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال  امروز ۶ دیدار در شهر‌های مختلف کشور برگزار شد که در مهمترین دیدار مس رفسنجان  و پارس جنوبی جم به تساوی بدون گل دست یافتند.

پارس جنوبی با این تساوی ۱۸ امتیازی شد و همچنان در صدرجدول قرار دارد. مس رفسنجان تحت هدایت فرشاد پیوس با ۱۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد.

نتایج سایر بازی‌های امروز بدین شرح است:

بعثت کرمانشاه ۰ - ۰ سایپا

آریو اسلامشهر ۰ - ۳ فرد البرز

نفت و گاز گچساران ۲ - ۱ مس کرمان

پالایش نفت ۰ - ۱ فولاد نوین اهواز

شاهین بندرعامری ۱ - ۰ جزیره قشم

برچسب ها: لیگ دسته یک ، پارس جنوبی جم ، مس رفسنجان
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