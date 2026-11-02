باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال امروز ۶ دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در مهمترین دیدار مس رفسنجان و پارس جنوبی جم به تساوی بدون گل دست یافتند.
پارس جنوبی با این تساوی ۱۸ امتیازی شد و همچنان در صدرجدول قرار دارد. مس رفسنجان تحت هدایت فرشاد پیوس با ۱۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد.
نتایج سایر بازیهای امروز بدین شرح است:
بعثت کرمانشاه ۰ - ۰ سایپا
آریو اسلامشهر ۰ - ۳ فرد البرز
نفت و گاز گچساران ۲ - ۱ مس کرمان
پالایش نفت ۰ - ۱ فولاد نوین اهواز
شاهین بندرعامری ۱ - ۰ جزیره قشم