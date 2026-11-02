سبحان حکیمی، نماینده جودوی ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، با شکست در مسابقه نهایی بازی‌های المپیک جوانان به مدال نقره دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های جودوی چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، سبحان حکیمی در فینال وزن منفی ۸۱ کیلوگرم به مصاف ماکس سبولج از اسلوونی رفت و با شکست مقابل این حریف به مدال نقره رسید.

این مبارزه پس از پایان چهار دقیقه وقت قانونی بدون امتیاز به وقت طلایی کشیده شد و در نهایت این نماینده اسلوونی بود که قهرمانی را از آن خود کرد.

حکیمی که پیش از این با شکست نمایندگان سیرالئون و مصر به دیدار نهایی راه یافته بود، با کسب مدال نقره، دومین مدال کاروان ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار را به نام خود ثبت کرد.

پیش از این پارسا شهشهانی در رشته شنا موفق به کسب مدال نقره شده بود.

برچسب ها: المپیک جوانان ، جودو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
دمش گرم که با بردن دو آفریقایی نقره گرفت .
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