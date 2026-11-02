باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در حالی که آینده فناوری بر پایه هوش مصنوعی و اتوماسیون استوار است، نوجوانان استان البرز با ورود به دنیای رباتیک، نشان دادند که ظرفیت‌های علمی این استان فراتر از انتظار است. اعضای تیم رباتیک «کاوش مصنوعی» استان البرز با کسب مقام‌های درخشان در مسابقات روبوکاپ و هفته فناوری، از طرح‌هایی رونمایی کردند که از ایده تا اجرا، مهارت و خلاقیت بی‌نظیری را به نمایش گذاشتند.

نانوایی تمام‌اتوماتیک؛ رویای ۱۳ ساله البرزی به واقعیت پیوست

یکی از جالب‌ترین بخش‌های این نمایش فناوری، رونمایی از دستگاه تمام‌اتوماتیک نانوایی لواش بود. «آرتام امامیاری»، نوجوان ۱۳ ساله البرزی، با پشتکار زیاد توانست دستگاهی طراحی کند که تمامی مراحل از انتقال مواد اولیه و خمیرسازی تا پخت نان را بدون نیاز به دخالت انسان انجام می‌دهد. این نوجوان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که انگیزه او از ساخت این دستگاه، علاقه دیرینه به سازوکارهای مکانیکی بوده است.

کامیون هوشمند و هواپیمای امدادرسان؛ ابزارهای آینده در دستان دانش‌آموزان

در بخش دیگری از این رویداد، «محمدرضا ایمانی» با معرفی «کامیون هوشمند» خود، توجه‌ها را به توانایی برنامه‌نویسی نوجوانان جلب کرد. این کامیون با قابلیت حرکت در مسیرهای خط‌کشی‌شده و سیستم توقف هوشمند در برابر موانع، نمونه‌ای از مهندسی دقیق در سطح دانش‌آموزی است.

همچنین، «کسری دهقان‌پور»، نوجوان ۱۶ ساله، با معرفی هواپیمای مدل خود که با هدف امدادرسانی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور طراحی شده، نشان داد که دانش‌آموزان البرز به دنبال حل چالش‌های واقعی کشور هستند. وی اشاره کرد که برای برنامه‌نویسی این پهپاد امدادرسان، بیش از ۳۵۰۰ خط کد نوشته است تا در صورت اختلال در ارتباط، سیستم بتواند به‌صورت هوشمند مسیر بازگشت را طی کند.

درخشش البرز در عرصه فناوری کشور

محمدی، سرپرست تیم رباتیک البرز، با تاکید بر اهمیت این دستاوردها گفت: «این موفقیت‌ها حاصل بیش از چهار سال تلاش مستمر است. حضور پنج تیم از استان البرز در رویدادهای ملی و کسب رتبه‌های برتر در مسابقات روبوکاپ، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری درست بر روی استعدادهای نوجوان است.

این رویداد بار دیگر ثابت کرد که البرز، علاوه بر جایگاه صنعتی، به قطب نوآوری و پرورش نخبگان آینده در حوزه فناوری‌های پیشرفته تبدیل شده است.