باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام‌های منطقه‌ای کلمبیا اعلام کردند در پی انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی یک تأسیسات نظامی در غرب این کشور، دست‌کم چهار نفر جان خود را از دست دادند.

آدریانا ماگالی ماتیس، فرماندار منطقه تولیما، روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز تأسف عمیق از این حادثه اعلام کرد: «با اندوه فراوان گزارش می‌دهم که حمله در منطقه پلاناداس تاکنون چهار کشته بر جای گذاشته است که یک نوزاد دوماهه نیز در میان قربانیان قرار دارد.»

وی این انفجار را اقدامی غیرقابل‌قبول توصیف کرد و خواستار اتخاذ تدابیر قاطع علیه عاملان آن شد.

لشکر پنجم ارتش کلمبیا نیز این بمب‌گذاری را محکوم و آن را «اقدامی تروریستی» توصیف کرد.

ارتش کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد این حمله نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود؛ زیرا امنیت غیرنظامیان را نادیده گرفته و جان نیرو‌های نظامی مستقر در منطقه را نیز به خطر انداخته است.

تاکنون هیچ گروه مسلحی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

منطقه جنوبی تولیما مدت‌هاست با ناآرامی‌های مرتبط با شاخه‌های منشعب از نیرو‌های مسلح انقلابی کلمبیا، موسوم به فارک، مواجه است.

فرماندهان نظامی کلمبیا پیش‌تر حملات پهپادی انجام‌شده در منطقه پلاناداس در ماه اوت را به شبکه چریکی مرتبط با این گروه نسبت داده بودند.

منبع: خبرگزاری آناتولی