رئیس اتحادیه مرغداران استان البرز با اشاره به فشار بالای هزینه‌های تولید و تورم، نسبت به توقف فعالیت تولیدکنندگان هشدار داد؛ وی تأکید کرد که کاهش مصرف مرغ در سبد غذایی خانواده‌ها، پیامد مستقیم تغییرات اقتصادی و هزینه‌های سنگین تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -شعبانی، رئیس این اتحادیه، در برنامه زنده «رهیافت» با بررسی ابعاد بحران هزینه‌های تولید، اظهار داشت که افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها و تورم، تراز مالی مرغداران را به شدت مختل کرده است.

کاهش شدید مصرف مرغ در سبد غذایی ایرانیان

وی در ادامه با اشاره به تأثیر تغییر سیاست‌های حمایتی و حذف ارز ترجیحی، از تغییر چشمگیر الگوی مصرف مردم خبر داد. شعبانی تصریح کرد: «در گذشته سرانه مصرف مرغ در کشور حدود ۳۰ تا ۳۲ کیلوگرم بود، اما با شرایط فعلی، برآوردها نشان می‌دهد این میزان به ۲۰ کیلوگرم یا حتی کمتر از آن رسیده است.

قیمت واقعی تولید؛ فراتر از تورم ساده

رئیس اتحادیه مرغداران البرز با هشدار نسبت به برداشت نادرست از نوسانات قیمت، تأکید کرد که پایین آمدن قیمت مرغ در مقاطعی، به معنای کاهش هزینه‌های تولید نیست. وی افزود: «باید توجه داشت که بازگشت قیمت به سطح واقعی، لزوماً به معنای افزایش غیرمنطقی قیمت نیست، بلکه بازگشت به نقطه تعادل تولید است.

وی در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی شامل دارو، واکسن و حامل‌های انرژی، بر ضرورت حمایت‌های دولتی برای حفظ استمرار تولید تأکید کرد.

برچسب ها: اتحادیه مرغداری ، قیمت مرغ
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