مدیر توزیع برق شهرستان سروآباد از شناسایی و ضبط چهار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در این شهرستان با همکاری نیرو‌های انتظامی و اداره اطلاعات خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان  ـ احمدی اظهار کرد: در راستای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از انرژی برق، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری نیرو‌های انتظامی شهرستان و اداره اطلاعات شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: این عملیات پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع قضایی انجام گرفت و در راستای صیانت از شبکه برق و جلوگیری از هدررفت انرژی در فعالیت‌های غیرقانونی صورت گرفت.

مدیر توزیع برق شهرستان سروآباد با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مقابله با پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز، از مردم خواست موارد مشکوک را به مراجع مربوطه گزارش دهند.

شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود در زمینه فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق شماره ۱۲۱ حوادث برق، شماره ۱۱۰ پلیس یا سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند و از پاداش پیش‌بینی‌شده برای گزارش ماینر‌های غیرمجاز بهره‌مند شوند.

منبع:شرکت برق استان

برچسب ها: کردستان ، شرکت توزیع برق کردستان ، کشف ماینر‌های غیرمجاز
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