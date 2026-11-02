باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در حالی که نگرانی‌ها پیرامون نوسانات قیمت و احتمال کمبود پروتئین‌های گوشتی وجود دارد، مدیر بازار پروتئین صدف کرج با اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان، از وضعیت مطلوب عرضه مرغ در استان البرز خبر داد.

تأمین ظرفیت بازار از سایر استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، «نجاری»، مدیر بازار پروتئین صدف کرج، در برنامه زنده «رهیافت» با بررسی وضعیت بازار، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین و ورود مرغ به بازار استان البرز وجود ندارد. وی تصریح کرد که حدود ۸۰ درصد از نیاز استان از سایر استان‌ها تأمین می‌شود و ۱۸ تا ۲۰ درصد باقی‌مانده از طریق تولیدات داخلی استان پوشش داده می‌شود.

تعدیل قیمت‌ها با حضور مرغ منجمد

نجاری با اشاره به نوسانات اخیر قیمت‌ها، افزود که افزایش میزان جوجه‌ریزی و بالا رفتن تولید در استان‌های همجوار، باعث ایجاد ثبات در عرضه شده است. وی خاطرنشان کرد: «قیمت‌ها اکنون در حال بازگشت به سطحی است که با هزینه‌های تولید، نهاده‌های دامی و حمل‌ونقل همخوانی داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد که عرضه مرغ منجمد، نقش مهمی در تعدیل قیمت مرغ گرم ایفا می‌کند و برای اثربخشی بیشتر این طرح، توزیع عادلانه و رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده نهایی، از اولویت‌های اصلی است.