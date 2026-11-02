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درحال حاضر انتخابات آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ + فیلم

توضیحاتی درباره نتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با رقابت بر سر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی مجلس سنا که از فردا آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و یک‌سوم کرسی‌های ۱۰۰ نفره مجلس سنا به رأی گذاشته می‌شود؛ چراکه نمایندگان مجلس نمایندگان هر دو سال و سناتور‌ها برای دوره‌ای شش‌ساله انتخاب می‌شوند. رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح به وقت شرق آمریکا آغاز می‌شود و تا عصر ادامه دارد؛ به‌طوری‌که نتایج اولیه برخی ایالت‌ها بامداد چهارشنبه به وقت ایران مشخص خواهد شد.

بخشی از رأی‌گیری نیز پیش از روز اصلی انتخابات انجام شده است. به دلیل برگزاری انتخابات در روز سه‌شنبه و هم‌زمانی آن با روز کاری، امکان رأی‌گیری زودهنگام حضوری و پستی در ایالت‌های مختلف فراهم شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون حدود ۵۴ میلیون نفر از این طریق رأی داده‌اند و معمولاً حدود نیمی از رأی‌دهندگان پیش از روز انتخابات در این فرایند شرکت می‌کنند.

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