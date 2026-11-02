باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در عصر حاضر که همه به دنبال ورود به دنیای دیجیتال هستند، استفاده از تکنولوژی به تنهایی راه رسیدن به موفقیت نیست. به گفته کارشناسان، ابزارهای دیجیتال بدون تکیه بر دانش و مهارت، تنها پوسته‌ای خالی هستند که نمی‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند.

نقش کلیدی اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

حمید ترکاشوند، کارشناس مدیریت، در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به قدرت پلتفرم‌های دیجیتال، تصریح کرد که این ابزارها تنها در صورتی باعث کاهش هزینه‌ها و هوشمندسازی زنجیره تأمین می‌شوند که بر پایه «اطلاعات دقیق و درست» بنا شده باشند. وی تأکید کرد هرچه داده‌های ثبت‌شده با نیاز واقعی بازار همخوانی بیشتری داشته باشد، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و افزایش ارزش اقتصادی بیشتر خواهد بود.

خطر استفاده ناآگاهانه از هوش مصنوعی

این کارشناس مدیریت با ورود به بحث فناوری‌های نوظهور، نسبت به استفاده بدون دانش از هوش مصنوعی هشدار داد. وی گفت: «هوش مصنوعی به‌خودی‌خود مهارت تولید نمی‌کند؛ این تخصص انسان است که تعیین می‌کند خروجی ابزار چگونه باشد. استفاده ناآگاهانه از این فناوری حتی می‌تواند منجر به کاهش مهارت و تلاش افراد شود.»

ترکیب تجربه سنتی با ابزارهای مدرن؛ فرمول موفقیت

ترکاشوند در پایان با ارائه راهکار برای کسب‌وکارهای سنتی، خاطرنشان کرد که موفقیت در مسیر توسعه، در گرو انتقال دانش و تجربه به فضای دیجیتال است. وی افزود: «یک کسب‌وکار می‌تواند از پیشرفته‌ترین سامانه‌های حسابداری و باشگاه مشتریان استفاده کند، اما اگر تصمیم‌گیری‌های آن بر پایه مهارت نباشد، به بازدهی مطلوب نخواهد رسید.