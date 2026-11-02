معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، تاکید کرد: باید پدافند غیرعامل را به فرهنگ عمومی و مطالبه عمومی تبدیل کنیم به شیوه‌ای که اگر نقصی در این حوزه داریم، شهروندان به ما هشدار دهند.

 باشگاه خبرنگاران جوان  ـ علی‌اکبر ورمقانی در مانور پدافند غیرعامل شرکت مخابرات استان که با حضور سرهنگ پاسدار محمد ذوالقدر معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور و به مناسبت هفته پدافند غیرعامل انجام شد، اظهار داشت: پدافند غیرعامل ارزانترین روش مقابله با بحران و آسیب است و بیشترین بازخورد را دارد.

وی بر ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در تمام طول سال تاکید کرد و افزود: پرداختن به پدافند غیرعامل در مدیریت بحران نیز موثر است.

ورمقانی خاطرنشان کرد: توجه به پدافند غیرعامل در زمان صلح سبب می‌شود نقاط ضعف و قدرت خود را شناسایی و در زمان جنگ از آنها مراقبت کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، همچنین یادآوری کرد: صدا و سیمای مرکز کردستان تنها مرکز استانی بود که مورد بمباران شدید دشمن قرار گرفت که به تخریب کامل آن منجر شد، اما با تدابیر مدیر و همت و همکاری کارکنان آن، در مدت کوتاه چند روزه ارتباط و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون استان از سر گرفته شد.

ورمقانی در پایان اذعان داشت: مردم میهن‌پرست کردستان، با درایت و شعور بالای خود، در کنار نظام ایستادند و اهالی رسانه و‌فعالان عرصه خبر نیز اجازه ندادند اطلاع‌رسانی در استان به دست دشمن بیفتد.

پس از این جلسه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به همراه معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور و هیات همراه و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری به دعوت مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان از محل ساختمان صدا و سیمای استان که به وسیله بمب‌های سنگرشکن دشمن آمریکایی تخریب شده، بازدید کردند.

منبع:استانداری

برچسب ها: کردستان ، پدافندغیرعامل ، مدیریت بحران ، استانداری کردستان
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