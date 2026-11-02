عضو شورای شهر کرج با اعلام پیشرفت ۴۱ درصدی پروژه زیرگذر شیخ‌آباد، از فاصله گرفتن روند اجرایی با برنامه ۱۵ ماهه پروژه خبر داد و مشکلات تملک املاک و کمبود بودجه را از عوامل اصلی این تأخیر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  پروژه زیرگذر شیخ‌آباد که انتظار می‌رفت با سرعت بیشتری به اتمام برسد، با چالش‌های جدی در پیشرفت فیزیکی روبرو شده است. «عمار ایزدیار»، عضو شورای اسلامی شهر کرج، در گفتگو با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، از وضعیت فعلی این طرح عمرانی انتقاد کرد.

شکاف میان پیشرفت واقعی و برنامه زمانی

ایزدیار با اشاره به گزارش‌های کنترل پروژه و نمودار زمان‌بندی (CPM)، اعلام کرد که پروژه تاکنون تنها ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی تأکید کرد: «با توجه به اینکه این پروژه دارای برنامه زمان‌بندی ۱۵ ماهه است، میزان پیشرفت فعلی با برنامه اصلی فاصله دارد و نباید با این سرعت ادامه یابد.»

چالش اسناد غیررسمی و تداخل اداری

این عضو شورای شهر با بررسی موانع موجود، «تملک املاک» را از اصلی‌ترین عوامل کند شدن روند کار دانست. وی تصریح کرد: «برخی از املاک در محدوده پروژه، فاقد اسناد رسمی و شفاف بوده و به‌صورت قولنامه‌ای خریداری شده بودند که این موضوع روند تملک را بسیار دشوار کرده است. همچنین هماهنگی با شهرداری مشکین‌دشت در بخش‌هایی از مسیر، فرآیند را پیچیده کرده بود.»

رکود اقتصادی و محدودیت بودجه

ایزدیار در ادامه، تأمین منابع مالی را عامل دیگری برای کندی پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: «درآمد شهرداری‌ها تحت تأثیر رکود تورمی و شرایط اقتصادی کشور قرار دارد که این موضوع مستقیماً بر سرعت اجرای طرح‌های بزرگ اثر می‌گذارد.» وی همچنین خاطرنشان کرد که برای ادامه این پروژه، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

درخواست از شورا و مدیریت شهری

این عضو شورا در پایان با اشاره به گلایه‌های مکرر شهروندان منطقه، بر ضرورت پیگیری جدی‌تر و تسریع در روند اجرایی تأکید کرد تا مردم هرچه زودتر از مزایای این زیرگذر برای رفع ترافیک بهره‌مند شوند.

برچسب ها: معارضات ، زیر گذر
خبرهای مرتبط
معاون عمرانی شهرداری تهران خبر داد
گشایش ترافیکی تقاطع «میدان فتح» تا پایان سال/ تلاش شهرداری برای رفع موانع احداث ادامه یادگار امام
بلوار شهید کبیری قم زیرگذر می‌شود
پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه زیر گذر میدان صاحب الزمان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشایی محور کرج – کندوان پس از وقوع سیلاب و ریزش گل‌ولای در محدوده سرودار
پورخاقان: آمار جرائم در ‌نیروهای مسلح پایین است/ در اوج اقتداریم
آخرین اخبار
پورخاقان: آمار جرائم در ‌نیروهای مسلح پایین است/ در اوج اقتداریم
بازگشایی محور کرج – کندوان پس از وقوع سیلاب و ریزش گل‌ولای در محدوده سرودار
ساماندهی مراکز عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و میوه‌جات در کرج؛ گامی برای حمایت از معیشت مردم
پیشرفت کند زیرگذر شیخ‌آباد؛ آیا پروژه عمرانی کرج از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده است؟
هشدار نارنجی هواشناسی در البرز؛ ممنوعیت تردد در حریم رودخانه‌ها و مناطق پرخطر
مهار آبگرفتگی‌های نقطه‌ای کلانشهر کرج
تأمین کامل مرغ در البرز؛ واردات روزانه ۲۴۰ تن مرغ به بازار استان
فریب ابزارهای دیجیتال را نخورید؛ پلتفرم‌های هوشمند بدون «مهارت»، درآمد ایجاد نمی‌کنند
هشدار رئیس اتحادیه مرغداران البرز؛ تولید مرغ با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی ندارد
خلاقیت نوجوانان البرز، جهان را مبهوت کرد؛ از نانوایی هوشمند تا ربات‌های امدادرسان