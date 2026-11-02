باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پروژه زیرگذر شیخ‌آباد که انتظار می‌رفت با سرعت بیشتری به اتمام برسد، با چالش‌های جدی در پیشرفت فیزیکی روبرو شده است. «عمار ایزدیار»، عضو شورای اسلامی شهر کرج، در گفتگو با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، از وضعیت فعلی این طرح عمرانی انتقاد کرد.

شکاف میان پیشرفت واقعی و برنامه زمانی

ایزدیار با اشاره به گزارش‌های کنترل پروژه و نمودار زمان‌بندی (CPM)، اعلام کرد که پروژه تاکنون تنها ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی تأکید کرد: «با توجه به اینکه این پروژه دارای برنامه زمان‌بندی ۱۵ ماهه است، میزان پیشرفت فعلی با برنامه اصلی فاصله دارد و نباید با این سرعت ادامه یابد.»

چالش اسناد غیررسمی و تداخل اداری

این عضو شورای شهر با بررسی موانع موجود، «تملک املاک» را از اصلی‌ترین عوامل کند شدن روند کار دانست. وی تصریح کرد: «برخی از املاک در محدوده پروژه، فاقد اسناد رسمی و شفاف بوده و به‌صورت قولنامه‌ای خریداری شده بودند که این موضوع روند تملک را بسیار دشوار کرده است. همچنین هماهنگی با شهرداری مشکین‌دشت در بخش‌هایی از مسیر، فرآیند را پیچیده کرده بود.»

رکود اقتصادی و محدودیت بودجه

ایزدیار در ادامه، تأمین منابع مالی را عامل دیگری برای کندی پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: «درآمد شهرداری‌ها تحت تأثیر رکود تورمی و شرایط اقتصادی کشور قرار دارد که این موضوع مستقیماً بر سرعت اجرای طرح‌های بزرگ اثر می‌گذارد.» وی همچنین خاطرنشان کرد که برای ادامه این پروژه، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

درخواست از شورا و مدیریت شهری

این عضو شورا در پایان با اشاره به گلایه‌های مکرر شهروندان منطقه، بر ضرورت پیگیری جدی‌تر و تسریع در روند اجرایی تأکید کرد تا مردم هرچه زودتر از مزایای این زیرگذر برای رفع ترافیک بهره‌مند شوند.