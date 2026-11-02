در پی صدور هشدار نارنجی توسط سازمان هواشناسی، ستادهای مدیریت بحران استان البرز به حالت آماده‌باش کامل درآمدند؛ مدیرکل مدیریت بحران استان با ممنوعیت اقامت در حریم رودخانه‌ها و هشدار نسبت به ریزش کوه، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با توجه به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و رانش کوه، تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

ممنوعیت اسکان در مناطق پرخطر

محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، خواستار خودداری گردشگران و مسافران از توقف یا اقامت در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق آسیب‌پذیر شد. وی همچنین تأکید کرد: «سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و دامنه‌های پرشیب، باید به زمان دیگری موکول شود.»

آماده‌باش نیروهای امدادی و خدمات‌رسان

مدیرکل مدیریت بحران البرز با اعلام وضعیت آماده‌باش در مراکز امدادی و درمانی، هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی، از کشیک شبانه‌روزی دستگاه‌های برق، آب، گاز و مخابرات خبر داد. وی افزود: «بازبینی پل‌ها، لایروبی آب‌گذرها و بررسی دیواره‌های رودخانه‌ها باید پیش از وقوع حوادث، به دقت انجام شود.»

هشدار ویژه برای کشاورزان و دامداران

فلاح‌نژاد همچنین با اشاره به احتمال ریزش سنگ و لغزندگی جاده‌ها، از کشاورزان و دامداران خواست نسبت به حفاظت از محصولات، گلخانه‌ها و جلوگیری از چرای دام در مراتع و دامنه‌های کوهستانی دقت بیشتری داشته باشند.

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، بارش باران
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