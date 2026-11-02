باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اسلامی، سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌های اشخاص فاقد صلاحیت درخصوص زمان برگزاری انتخابات، صرفاً گمانه‌زنی است و مواعد اعلامی از سوی این افراد، بدون تائید ستاد انتخابات کشور، فاقد اعتبار است.

وی درخصوص موعد جدید برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا تأکید کرد: طبق قانون، تنها مرجع رسمی و ذی‌صلاح برای اطلاع‌رسانی درباره اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات و سایر اخبار مربوطه، ستاد انتخابات کشور است از این رو، به چهره‌ها و رسانه‌ها توصیه می‌شود از گمانه‌زنی در خصوص این رویداد ملی پرهیز کنند.

اسلامی خاطرنشان کرد: شورای‌عالی امنیت ملی در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ کرده بود انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، دو ماه پس از اعلام پایان جنگ از سوی این شورا برگزار شود که تاکنون چنین اعلامی صورت نگرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه تصریح کرد، از فرایند‌های اجرایی انتخابات‌های یادشده، صرفاً فرایند تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها و اخذ رای باقی مانده است و وزارت کشور به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات ضمن هماهنگی کامل با هیئت مرکزی نظارت، آمادگی کامل دارد تا فرایند‌های مذکور را با رعایت ملاحظات اجرایی، حقوقی و انتظامی به صورت کامل اجرا کرده و انتخاباتی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ستاد انتخابات کشور در سال آینده تمهید مقدمات برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فراهم خواهد کرد، و ناظر در انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، مجلس شورای اسلامی است و لذا به جهت حقوقی امکان برگزاری همزمان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۶ امکان‌پذیر نخواهد بود و ضرورت دارد هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری انتخابات مذکور پیش از آغاز سال ۱۴۰۶ صورت پذیرد.