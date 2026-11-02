باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد کیانی در خصوص اقدامات مدیریت شهری در پی بارش‌های غروب امروز اظهار کرد: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که توسط شهرداری و دیگر نهادهای متولی انجام شده بود، آبگرفتگی معابر نسبت به دوره‌های گذشته کاهش چشمگیری داشت و معابر با مشکلات کمتری مواجه شدند.

وی با اشاره به ماهیت کم‌سابقه نزولات جوی اخیر افزود: پدیده‌هایی که امسال شاهد آن هستیم، از جمله رویدادهای نوظهوری است که پیش‌تر بارندگی را با این کیفیت و ویژگی تجربه نکرده بودیم.

شهردار کرج تصریح کرد: این بارندگی ها در یک نقطه خاص متمرکز بود به طوری که در مناطق پایین‌دست، از جمله حدفاصل خیابان درختی و بلوار بلال کرج ، حتی یک قطره باران هم نبارید و این تمرکز نقطه‌ای بارش، پدیده عجیبی بود که ما را موظف می‌کند تدابیر و برنامه‌ریزی‌های خود را متناسب با شرایط اقلیمی جدید تغییر دهیم.

کیانی با بیان اینکه تمام ۱۰ منطقه شهرداری کرج در حالت آماده‌باش کامل برای مدیریت بارندگی کلی قرار داشتند، یادآور شد: با توجه به حجم بالای تردد، ترافیک سنگین و حضور شهروندان و خودروها در آن ساعت از روز، جابجایی ماشین‌آلات و تجهیزات از منطقه‌ای به منطقه دیگر زمان‌بر بود؛ با این حال، با تلاش عوامل اجرایی، مشکلات نقاط نیازمند رسیدگی در کمتر از یک و نیم ساعت به‌طور کامل حل شد و آبگرفتگی‌ها رفع شد.

وی گفت: کانون اصلی بارندگی در منطقه «عظیمیه» کرج بود و حجم آب‌های سرازیر شده از مناطق بالادست و کوهپایه‌ای، در «میدان نبوت» ایجاد آبگرفتگی کرد؛ میدان نبوت به دلیل توپوگرافی خاص خود حالت کاسه‌ای و گود دارد و وقتی حجم انبوهی از آب به سمت آن هدایت می‌شود، کانال‌ها و زیرساخت‌های موجود برای دفع آن نیازمند زمان هستند.

شهردار کرج ضمن تقدیر از صبر و همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: انتظار می رود همه مردم باید در مدیریت بحران‌ها همکاری داشته باشند و مدیریت شهری نیز آمادگی خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد تا شاهد حوادث و اتفاقات خطرناک نباشیم.