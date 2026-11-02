لهستان در پی دریافت هشدارهای امنیتی درباره احتمال خرابکاری و تلاش گروه‌های مسلح برای عبور از مرز کالینینگراد، نیروهای پلیس ضدتروریسم و یگان‌های امنیتی را در مرز این کشور مستقر کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه تلویزیونی «تی‌وی‌پی ورلد» روز دوشنبه گزارش داد که لهستان در پی هشدار‌های امنیتی درباره احتمال وقوع خرابکاری، نیرو‌های پلیس ضدتروریسم را در نزدیکی مرز خود با منطقه کالینینگراد روسیه مستقر کرده است.

مارک بورون، رئیس پلیس لهستان، اعلام کرد که یک عملیات ویژه به رهبری پلیس در مناطق شمال‌شرقی این کشور در جریان است و نیرو‌های ارتش، گارد مرزی و دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در آن مشارکت دارند.

وی در گفت‌و‌گو با شبکه خصوصی «آر‌ام‌اف اف‌ام» گفت شمار زیادی از مأموران پلیس، از جمله نیرو‌هایی که از استان‌های دیگر منتقل شده‌اند و نیرو‌های یگان‌های ضدتروریسم، در این منطقه مستقر شده‌اند.

بورون با اشاره به احتمال وقوع حوادثی که ممکن است به اقدامات خرابکارانه منجر شود، اظهار داشت که پلیس در حال تأمین امنیت منطقه مرزی است.

رئیس پلیس لهستان گفت: «این اقدام بر اساس اطلاعاتی صورت گرفته که از سوی نهاد‌های خارجی نیز در اختیار ما قرار گرفته است. ما باید امنیت شهروندانی را که در آنجا زندگی می‌کنند، تأسیسات و همچنین طیف گسترده‌ای از موقعیت‌هایی را که می‌توانند جامعه را به خطر بیندازند، تضمین کنیم.»

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی که شبکه «آر‌ام‌اف اف‌ام» لهستان به آنها استناد کرده است، ورشو هفته گذشته از سوی سرویس اطلاعات نظامی خود و نهاد‌های اطلاعاتی کشور‌های متحد هشدار‌هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه گروه‌های مسلح ممکن است در روز‌های آینده برای عبور از مرز روسیه تلاش کنند.

### رد ارتباط آماده‌باش پلیس با تنش‌های داخلی

پلیس لهستان همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط دستور آماده‌باش کامل فرماندهان استانی از دوم تا هشتم نوامبر با تنش‌های مربوط به دیوان قانون اساسی این کشور را رد کرد.

پلیس در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دستور آماده‌باش در ارتباط با تهدید‌های خرابکارانه صادر شده است.

کالینینگراد، برون‌بومی متعلق به روسیه در ساحل دریای بالتیک، با لهستان و لیتوانی که هر دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند، مرز مشترک دارد.

در همین منطقه، گذرگاه سووالکی نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است. این نوار باریک زمینی که کالینینگراد را از بلاروس جدا می‌کند، ارتباط زمینی کشور‌های حوزه بالتیک با دیگر متحدان ناتو را برقرار می‌سازد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: مرز روسیه و لهستان ، نیروی نظامی
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