باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - معترضان ضدجنگ ورودی پایگاه هوایی لاکنهیث در شهرستان سافک، واقع در شرق انگلیس و مورد استفاده ارتش آمریکا، را مسدود کردند.

شبکه بی‌بی‌سی گزارش داد که حدود ۱۰ نفر در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند که در میان آنها مارگارت اوون، فعال حقوق بشر ۹۴ ساله، نیز حضور داشت. معترضان ابتدا با زنجیر به یکدیگر متصل شدند و سپس خود را به خودرویی که در نزدیکی محل پارک شده بود، زنجیر کردند.

بر اساس اعلام گروه اعتراضی «دیگر جنگ‌های خونین بس است» (No More Bloody Wars)، این تجمع در اعتراض به آنچه «جنگ‌های غیرقانونی» با مشارکت آمریکا خوانده شد، برگزار شد.

شرکت‌کنندگان همچنین از دولت انگلیس خواستند پایگاه‌های نظامی این کشور را به روی نیرو‌های آمریکایی ببندد تا لندن دیگر در درگیری‌های خاورمیانه همدست نباشد. معترضان همچنین نسبت به استقرار مجدد تسلیحات هسته‌ای در این پایگاه پس از وقفه‌ای طولانی ابراز نگرانی کردند.

پلیس سافک این تجمع را «اعتراضی کوچک» توصیف کرد و از بازداشت چند نفر در جریان آن خبر داد.

گزارش‌ها درباره استقرار تسلیحات هسته‌ای آمریکا

در ژوئیه گذشته، پایگاه خبری انگلیسی «یوکی دیفنس ژورنال» به نقل از منابعی گزارش داد که آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸، تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را در انگلیس مستقر کرده است.

بر اساس این گزارش، چند بمب گرماهسته‌ای تاکتیکی از نوع B۶۱-۱۲ در پایگاه لاکنهیث مستقر شده‌اند. این تسلیحات بنا بر گزارش مذکور، از پایگاه نیروی هوایی کرتلند در ایالت نیومکزیکو آمریکا، محل استقرار مرکز تسلیحات هسته‌ای نیروی هوایی این کشور، به انگلیس منتقل شده و در تأسیسات ذخیره‌سازی جدیدی قرار گرفته‌اند که به‌طور ویژه برای این منظور ساخته شده است.

تسلیحات هسته‌ای از سال ۱۹۴۹ در پایگاه لاکنهیث نگهداری می‌شدند، اما ۱۸ سال پیش از این پایگاه خارج شدند.

در حال حاضر، تسلیحات هسته‌ای انگلیس روی چهار فروند زیردریایی کلاس ونگارد مستقر است که به موشک‌های بالستیک آمریکایی ترایدنت ۲ (D۵) مجهز هستند.

منبع: خبرگزاری تاس