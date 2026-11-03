باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت نفت روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و در پی تقویت امید‌ها به دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری میان آمریکا و ایران، نزدیک به ۷ درصد افت کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، اختیاراتی را برای پیگیری مذاکرات صلح با واشنگتن به دولت اعطا کرده است. پزشکیان همچنین تأکید کرد که تهران حل‌وفصل مناقشه از مسیر گفت‌و‌گو را ترجیح می‌دهد.

در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز اعلام کرد که در صورت پذیرش پیشنهاد هفت‌مرحله‌ای تهران از سوی واشنگتن، این طرح برای پایان دادن به درگیری‌ها می‌تواند ظرف دو روز اجرایی شود؛ موضوعی که بر امید‌ها به پیشرفت روند دیپلماتیک افزوده است.

بر اساس داده‌های معاملاتی در ساعت ۱۰:۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا، بهای نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه دسامبر با کاهش ۶.۹۴ درصدی به ۹۶.۸۹ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژانویه با افت ۶.۸۵ درصدی، بشکه‌ای ۱۰۵.۶۶ دلار معامله شد.

منبع: بریکینگ دِ نیوز