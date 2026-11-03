باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت نفت باز هم کاهش خواهد یافت. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بهای نفت خام در پی افزایش امید‌ها به حل‌وفصل دیپلماتیک درگیری میان تهران و واشنگتن، حدود ۷ درصد افت کرد.

ترامپ که در واشنگتن سخن می‌گفت، بار دیگر مدعی شد ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است. وی همچنین ادعا کرد نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران نابود شده و توان موشکی این کشور به‌شدت تضعیف شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از سوی پایگاه خبری آکسیوس منتشر شد، گفت برای تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا حملات به ایران را از سر بگیرد یا خیر، «هیچ عجله‌ای» ندارد.

قیمت نفت در جریان معاملات روز دوشنبه کاهش چشمگیری را تجربه کرد. ترامپ این افت را «بزرگ‌ترین کاهش قیمت نفت در تاریخ» توصیف کرد و مدعی شد بهای نفت تنها در یک روز ۱۰ دلار کاهش یافته است.

منبع: بریکینگ دِ نیوز