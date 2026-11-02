نقاط مختلف گیلان به ویژه شهرستان ساحلی بندر انزلی از عصر امروز تاکنون شاهد وزش باد، بارش شدید باران همراه با رعد و برق بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان – مطابق پیش بینی هواشناسی گیلان، با تقویت تدریجی جریانات ناپایدار در منطقه از عصر امروز (دوشنبه ۱۱ آبان ماه) و امشب نقاط مختلف استان گیلان، شاهد وزش باد، بارش باران (گاهی رگباری و شدید) همراه با رعد و برق بوده است و این وضعیت تا فردا (سه شنبه ۱۲ آبان ماه) ادامه دارد.

بر این اساس آسمان گیلان در اغلب شهرستان‌ها از جمله تالش، صومعه سرا، انزلی، رشت، خشکبیجار، کیاشهر، منجیل، سیاهکل، رودسر و ... بارانی بوده است. در این میان بارش فوق شدید باران، سیلاب محلی، آبگرفتگی معابر، وزش باد، رگبار باران همراه با رعد و برق در بندر انزلی بیش از همه گزارش شده است.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، این شرایط (بارندگی، وزش باد، کاهش نسبی دما، رعد و برق و احتمال تگرگ) به تناوب تا فردا در منطقه ماندگار است.

به تدریج طی چهارشنبه ۱۳ و پنجشنبه ۱۴ آبان ماه با جنوبی شدن جریانات سطح زمین، وزش باد گرم (بعضی نقاط شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها) و افزایش دما مورد انتظار است.

طی عصر پنجشنبه تا جمعه ۱۵ آبان ماه هم با شمالی شدن جریانات، کاهش دما و در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق (موقتی شدید) پیش بینی می‌شود.

منبع تصاویر: کانال هواشناسی گیلان وارش