سرمربی تیم فوتبال تراکتور می‌گوید که بازگشت شاگردانش در دیدار با نفتچی در دو برهه از مسابقه نشانه جنگندگی تیمش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور  پس از تساوی تیمش  مقابل نفتچی ازبکستان در نشست خبری اظهار کرد: به بازیکنان تیمم خسته نباشید می‌گویم که خیلی خوب بازی کردند. شروع خوبی نداشتیم، اما خیلی زود سیستم تیم را تغییر دادیم و توانستیم بازی را در اختیار بگیریم. نیمه نخست برای ما به‌خوبی به پایان رسید.

او  با تمجید از عملکرد شاگردانش در ۴۵ دقیقه دوم تصریح کرد: می‌دانستیم در نیمه دوم شرایط بهتری پیدا می‌کنیم و در این نیمه نیز بهتر بازی کردیم. در شرایطی که تیم عملکرد خوبی داشت، دروازه ما با یک گل عجیب باز شد و کارمان با این اتفاق سخت شد.  تیم روند خوبی داشت و متأسفانه گل خوردیم. پس از آن نیز یکی از بازیکنان ما اخراج شد و مجبور شدیم بازی را با ۱۰ نفر ادامه دهیم.

سرمربی تراکتور با بیان اینکه او و شاگردانش باور داشتند که می‌توانند به موفقیت برسند، عنوان کرد: ما دو بار به بازی برگشتیم؛ آن هم در شرایطی که ۱۰ نفره بودیم و وضعیت سختی را تجربه می‌کردیم. با وجود عقب افتادن از حریف، توانستیم نتیجه را جبران کنیم. بازیکنان ما عملکرد خوبی داشتند. دو نفر از بازیکنان مصدوم ما نیز به این مسابقه رسیدند و حضورشان شرایط تیم را بسیار بهتر کرد. امیدوارم این روند رو به رشد را حفظ کنیم و به مسیرمان ادامه دهیم.

نکونام درباره  تعویض شهریار مغانلو در نیمه اول گفت: تعویض کاملاً فنی بود. به هر حال همه بازیکنان روز‌های خوب و بدی دارند. مغانلو برای تیم زحمت کشیده و تمام تلاش خودش را انجام می‌دهد، اما نیاز به تغییر تاکتیک داشتیم. به همین دلیل تلاش کردم این تغییر را زودتر انجام بدهم و سیستم تیم را از سه دفاع به چهار دفاع تبدیل کنم. در ادامه توانستیم کنترل بازی را در اختیار بگیریم.

او درباره بازگشت تراکتور به بازی پس از اخراج فرشاد فرجی و دریافت گل از راه دور خاطرنشان کرد: این شجاعت را مدیون بازیکنانم هستم که با تمام وجود بازی کردند. حتی می‌توانستیم گل سوم را هم به ثمر برسانیم، اما بدشانسی آوردیم. روی گل دوم حریف، ما باید گلزنی می‌کردیم. فرصت خودمان را از دست دادیم و حریف در ادامه به گل رسید. البته آن شوت، ضربه‌ای استثنائی بود.

سرمربی تراکتور در ادامه اظهار کرد: اینکه توانستیم با ۱۰ بازیکن، دو بار به بازی برگردیم، نشان می‌دهد این تیم جنگیدن و مبارزه کردن را بلد است. مهم این است که این روند را ادامه بدهیم. نکته مهم برای من این بود که تیم امروز شجاعانه بازی کرد؛  به‌ویژه در نیمه دوم نشان دادیم که با حضور نفرات اصلی، می‌توانیم برای هر تیمی رقیبی سرسخت باشیم.

نکونام در پاسخ به این سؤال که سرمربی نفتچی مدعی شده تراکتور در وقت‌های تلف‌شده و در شرایطی که یکی از بازیکنان این تیم مصدوم بوده، به گل رسیده است، گفت: در وقت‌های تلف‌شده گل زدیم. اگر مصدومیت بازیکن حریف جدی بود و خدای ناکرده آسیب جدی دیده بود، حرف آنها درست بود. گرفتگی عضله و پا در فوتبال پیش می‌آید. در نیمه اول نیز بازیکن حریف در شرایطی که بازیکن ما روی زمین بود، توپ را به بیرون نزد. این اتفاقات در فوتبال طبیعی است و موضوع خاصی رخ نداده است.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ایران ، لیگ نخبگان آسیا
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