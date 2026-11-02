باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت برقراری امنیت، طی عملیات‌هایی موفق به توقیف کالا‌های بدون مجوز و کشف مواد افیونی در شهرستان‌های استان شد.

کشف کالای بدون مجوز در لارستان

جانشین فرمانده انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف کالای بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی امیدوار جانشین فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: ماموران انتظامی در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی این شهرستان، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس، یک هزار و ۹۵۷ ثوب پوشاک، ۵۲ عدد لوازم آرایشی و ۳۱ عدد روغن بدون مجوز کشف کردند.

سرهنگ امیدوار با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند، افزود: در این خصوص یک نفر پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف ۵ تن چوب بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۵ تن چوب جنگلی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی شهید برهان حقیقی با همکاری ماموران یگان امداد شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق در سطح حوزه استحفاظی، ۳ دستگاه وانت نیسان حامل ۵ تن چوب جنگلی را توقیف کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه چوب‌های بدون مجوز کشف شده تحویل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، افزود: کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه قطع درختان و تخریب جنگل‌ها، ضربات سخت و جبران‌ناپذیری را به طبیعت و محیط زیست وارد می‌کند، از مردم درخواست کرد برای جلوگیری از سودجویی افراد فرصت‌طلب در صورت برخورد با موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف کالای قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال و دستگیری رانندگان ۴ دستگاه خودرو خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: مأموران انتظامی لامرد در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، ۴ دستگاه خودرو پراید وانت حامل کالای بار را شناسایی و متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، ۵۰۰ عدد انواع نوشیدنی، ۱۳۱ قلم لوازم آرایشی و ۹۵ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با اشاره به دستگیری رانندگان خودروها، بیان کرد: کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ امجدیان، بر تداوم برخورد قاطعانه پلیس با قاچاقچیان کالا تأکید کرد.

کشف ماینر‌های قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۶ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در منزلی در یکی از محله‌های شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۲۸ صدرا قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت خبر مطمئن و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان ۶ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند، اضافه کرد: فعالیت غیرمجاز تولیدکننده ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود؛ لذا شهروندان هرگونه اخباری در این زمینه را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف احشام بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از کشف ۳۳ راس احشام بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پاسگاه انتظامی سیمکان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۳۳ راس احشام بدون مجوز حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف مواد مخدر ازز معده قاچاقچی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از کشف هروئین از معده ۷ قاچاقچی مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس اظهار کرد: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد اطلاعاتی ۷ قاچاقچی مواد مخدر را شناسایی کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و اقدامات اطلاعاتی انجام شده، متهمان را شناسایی و به مقر انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ بارسالاری تصریح کرد: پس از نگهداری متهمان در مقر انتظامی، مقدار ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین از معده آنان خارج کردند و پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.

منبع: پلیس فارس