باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور، معاون استاندار البرز گفت: باید موضوع تهیه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های اجرایی برای مکان‌های عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و میوه‌جات در دستور کار قرار بگیرد.

مهرور با اشاره به اهمیت مدیریت هزینه‌های خانوار، اظهار داشت: «ساماندهی و راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم با قیمت مناسب، می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها و کمک به مهار تورم ایفا کند.

وی افزود: «هدف اصلی از اجرای این طرح، حذف واسطه‌های غیرضروری و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت‌های عادلانه است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق دستگاه‌های مسئول بر کیفیت کالاها، قیمت‌ها و رصد مداوم وضعیت بازار در سطح شهرستان تأکید کرد.