معاون استانداری البرز و فرماندار ویژه کرج با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت‌ها، خواستار اجرای دقیق دستورالعمل‌های ساماندهی مراکز عرضه مستقیم اقلام پروتئینی و میوه‌جات شد تا از این طریق، دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب تسهیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور، معاون استاندار البرز گفت: باید موضوع تهیه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های اجرایی برای مکان‌های عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و میوه‌جات در دستور کار قرار بگیرد.

مهرور با اشاره به اهمیت مدیریت هزینه‌های خانوار، اظهار داشت: «ساماندهی و راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم با قیمت مناسب، می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها و کمک به مهار تورم ایفا کند.

وی افزود: «هدف اصلی از اجرای این طرح، حذف واسطه‌های غیرضروری و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت‌های عادلانه است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق دستگاه‌های مسئول بر کیفیت کالاها، قیمت‌ها و رصد مداوم وضعیت بازار در سطح شهرستان تأکید کرد.

 

برچسب ها: عرضه مستقیم محصولات ، ساماندهی طرح
خبرهای مرتبط
تأمین کامل مرغ در البرز؛ واردات روزانه ۲۴۰ تن مرغ به بازار استان
وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛
ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زنجیره تولید زمینه حضور محصولات ایرانی در بازارهای خارجی
البرز میزبان آیین آغاز سال زراعی جدید با حضور رئیس‌جمهور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دانشمندان وزارت دفاع برای جنگ جدید سلاح‌های شگفتانه‌ای تولید کرد‌ند
آخرین اخبار
دانشمندان وزارت دفاع برای جنگ جدید سلاح‌های شگفتانه‌ای تولید کرد‌ند
سد کرج جان گرفت/ افزایش ذخیره سد به ۱۱۹ میلیون مترمکعب