دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا امشب در بصره برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال  استقلال در چهارمین بازی  خود در لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰  در بصره میزبان تیم الشمال قطر است.

آبی پوشان ایران با حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی محروم هستند و آنها مجبور شدند تا کشور بصره را به عنوان میزبان انتخاب کنند و اکنون  تدر جدالی نابرابر با رقبای آسیایی خود دیدار می‌کنند.  

آبی پوشان ایران هفته گذشته با باخت برابر تیم شباب الاهلی امارات اولین شکست خود را در لیگ نخبگان آسیا متحمل شدند و آنها با ۶ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گرفته‌اند.  

 در آن طرف، تیم الشمال قطر لیگ نخبگان را با ۲ مساوی آغاز کرد و در هفته نخست مقابل تراکتور ایران به تساوی بدون گل رسید، اما اولین بردش را هفته گذشته آن هم مقابل الهلال عربستان به دست آورد تا با ۵ امتیاز در رده هفتم جدول بایستد.

تیم الشمال قطر به دنبال بردن تیم استقلال است، تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهد و با دست پر به قطر برگردد، اما با تیم پرانگیزه و جوانی مواجه است.  

ریاض محرز ستاره سابق منچسترسیتی و الاهلی عربستان اکنون فوق‌ستاره الشمال است که نقش مهمی در پیروزی مقابل الهلال داشته است. بغداد بونجاح دیگر بازیکن پرآوازه خط حمله الشمال است و مهار این دو مهاجم پرآوازه، بزرگ‌ترین دغدغه سهراب بختیاری‌زاده است. محرز مقابل تراکتور بازی نکرد.

استقلال در این دیدار دو بازیکن مصدوم دارد، رستم آشورماتوف و سامان تورانیان که آشورماتوف مدافع ثابت آبی‌پوشان در این فصل است و غیبت او باعث تغییر اجباری در ترکیب تیم می‌شود.

همچنین احتمال دارد روزبه چشمی به‌جای آشورماتوف در کنار سامان فلاح و عارف آقاسی خط دفاع ۳ نفره استقلال را در این بازی تشکیل بدهد.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند برنده این بازی شود و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهد و شانس خود را برای صعود از گروهش  بیشتر کند.   

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ نخبگان آسیا
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